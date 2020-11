Dove vedere Atalanta Verona streaming e diretta tv. La sfida tra Atalanta e Verona, terzo anticipo della 9a giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo a porte chiuse. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 di oggi sabato 28 novembre. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica: i nerazzurri di Gasperini dopo nove giornate hanno totalizzato 14 punti e sono settimi, mentre i veneti di Ivan Juric occupano il nono posto con 12 punti.

Le probabili formazioni di Atalanta Verona.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez; Muriel, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Depaoli, Malinovskyi, Pasalic, Gosens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Favilli, Günter, Kalinic, Lazovic, Lovato, Ruegg, Vieira.

Dove vedere Atalanta Verona Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Atalanta Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Come vedere Atalanta Verona Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Atalanta Verona online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. I Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.