Dove vedere Napoli-Union Berlino Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo stadio “Maradona” oggi mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18:45 italiane nel quarto turno della fase a gruppi della Champions League.

Gli azzurri hanno vinto a Salerno contro la Salernitana nell’ultimo turno di Serie A e, se battono i tedeschi, hanno l’opportunità di assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. L’Union Berlino, da parte sua, ha subito 12 sconfitte consecutive tra coppe e campionato.

Rudi Garcia ha sottolineato l’importanza di vincere per avvicinarsi agli ottavi, nonostante l’assenza di una qualificazione matematica. Ha inoltre evidenziato le difficoltà di affrontare una squadra qualificata proveniente dalla Bundesliga. Garcia ha sottolineato l’importanza di ottenere il massimo dai suoi giocatori e ha espresso fiducia nel supporto dei tifosi per ottenere una vittoria. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni per vedere la partita Napoli-Union Berlino in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli ha perso solo una partita casalinga su 14 in Champions League, ma la sconfitta è stata subita contro il Real Madrid nel primo match di questa stagione. La squadra non ha mai subito due sconfitte di fila in casa nella competizione europea.

Dove vedere Napoli-Union Berlino in TV

Napoli-Union Berlino diretta su diversi canali di Sky, ma non sarà accessibile gratuitamente. Gli abbonati a Sky potranno seguire l’evento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Telecronaca Sky a cura di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.

Khvicha Kvaratskhelia è stato molto efficace nella scorsa stagione di Champions League, riuscendo a concludere numerose azioni con tiri e creando diverse occasioni. Inoltre, ha dimostrato di essere un ottimo dribblatore, posizionandosi secondo soltanto dietro a Vinícius Júnior per il numero di dribbling effettuati.

Napoli-Union Berlino Streaming Live: ultime notizie formazioni

Natan, squalificato in campionato, torna tra i titolari e a sinistra riecco Mario Rui. Possibile conferma in mezzo per Anguissa. Davanti Simeone scalpita ma Garcia potrebbe dare continuità al tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana.

Allenatore: Fischer. A disposizione in panchina: Stein, Schwolow, Bonucci, Jaeckel, Laidouni, Tousart, Kral, Dehl, Volland, Behrens.

Arbitro: Danny Desmond Makkelie (Olanda / Paesi Bassi).

Giacomo Raspadori ha avuto un’ottima performance nella Champions League, contribuendo a otto gol in 10 partite. Ha segnato cinque volte e fornito tre assist. Inoltre, ha mantenuto una media di un gol o assist ogni 45 minuti, dimostrandosi il miglior giocatore del torneo in questa statistica dalla stagione precedente.

Come vedere Napoli-Union Berlino Streaming Gratis anche dall’estero e in italiano



Napoli-Union Berlino streaming gratis per gli abbonati con SkyGo. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto “Sport”. Il match sarà inoltre disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+: qui i telecronisti saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Se Zielinski segnerà o darà un assist in questa partita, diventerà il terzo giocatore con più presenze attive del Napoli nella Champions League, dopo Mertens e Insigne.

Alternative per guardare Napoli-Union Berlino gratis online

Alternative per vedere la partita Napoli-Union Berlino non ce ne sono: potresti provare a cercare su Google o Yahoo “Rojadirecta PSG Milan Steraming Gratis“. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming oppure HesGoal TV sono considerati illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.