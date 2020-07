Bella Hadid: la modella accusa Instagram di Bullismo.

La modella Bella Hadid ha richiesto spiegazioni da Instagram per aver eliminato un post condiviso da lei martedì su Stories. La storia includeva una foto del passaporto americano scaduto di suo padre, che era nato in Palestina, accompagnato dalla frase “Sono orgogliosa di essere una palestinese”.

Instagram (di proprietà di Facebook) ha sostenuto che la pubblicazione ha violato le sue norme comunitarie in materia di “molestie e bullismo” e lo ha ritirato, aggiungendo che non consentono la pubblicazione sulla sua piattaforma di contenuti che includono “violenza grafica”, “linguaggio che incita odio, molestie e bullismo “o” nudità e attività sessuale”.

Bella Hadid: “Non possiamo permetterci di essere palestinesi su Instagram?”

“Esattamente quale parte del mio orgoglio nel luogo di nascita di mio padre, la Palestina, è bullismo, molestie, violenza grafica o nudità sessuale?”, si è chiesta la supermodella Hadid.

“Non possiamo essere palestinesi su Instagram? Per me questo è bullismo“, ha aggiunto. “Non possono cancellare la storia mettendo a tacere le persone. Questo non funziona in questo modo”, ha scritto la modella, che è nota per aver dedicato le sue pubblicazioni con una certa frequenza alla Palestina e la cui posizione sull’argomento non è un segreto.

Nel 2017 la bella Hadid (24 anni il prossimo 9 ottobre) ha persino partecipato a una marcia a Londra per mostrare il suo rifiuto della decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, dichiarando in seguito che “il trattamento del popolo palestinese è ingiusto, unilaterale e non deve essere tollerato”.

Tuttavia, poiché le regole di Instagram vietano anche la condivisione di contenuti che l’utente “non ha il diritto di pubblicare”, potrebbe benissimo essere che la foto del passaporto di un’altra persona, anche se quella del padre, sia una violazione di tale regola.