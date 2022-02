Ultime Notizie » Elon Musk » Dov’è la Tesla Roadster che Elon Musk ha inviato nello spazio più di 4 anni fa?

Il 6 febbraio 2018, il miliardario Elon Musk ha inviato nello spazio un’auto sportiva elettrica Tesla Roadster, con l’aiuto di un razzo Falcon Heavy della società SpaceX, di cui è il fondatore. Dopo più di quattro anni, che fine ha fatto il veicolo?

Secondo il portale Whereisroadster, che utilizza i dati della National Aeronautics and Space Administration (NASA), l’auto si trova a circa 377 milioni di chilometri dalla Terra e a circa 315 milioni di chilometri da Marte.

La Tesla Roadster, che si sta muovendo ad una velocità di 1500 chilometri orari, ha completato circa 2,6 orbite attorno al Sole dal suo lancio. Ciò significa che ha percorso l’equivalente di tutte le strade del nostro pianeta 49,7 volte.

Secondo Jonathan McDowell, astronomo dello Smithsonian Astrophysical Observatory, l’auto è probabilmente ancora completa, anche se potrebbe essere stata colpita da alcuni meteoriti durante il suo viaggio nello spazio.

Secondo le stime della NASA, l’auto non si avvicinerà di nuovo a un altro pianeta fino al 2035, quando passerà vicino a Marte.

Impatto con la Terra?

Successivamente, tra il 2047 e il 2050, farà lo stesso con la Terra, percorrendo alcuni milioni di chilometri.

Secondo uno studio pubblicato su arXiv, le probabilità che il veicolo entri in collisione con la Terra entro i prossimi 15 milioni di anni sono circa il 22%. A sua volta, c’è una probabilità del 12% che colpisca Venere o il Sole.

Al posto di guida, il veicolo trasporta un manichino vestito con una tuta spaziale e chiamato Starman, in onore di una canzone del britannico David Bowie. Dopo il suo lancio, Musk ha spiegato che la Tesla Roadster non sarà in grado di entrare nell’orbita di Marte perché non ha la spinta per entrarci.

William Carroll, esperto di chimica dell’Università dell’Indiana (USA), ha indicato che nello spazio tutti i materiali organici sono soggetti a degrado a causa dei diversi tipi di radiazioni ivi presenti, quindi ha previsto che l’auto non sarebbe durata un anno.