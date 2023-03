Ultime Notizie » Bayern Monaco » Bayern Monaco-PSG in TV e Streaming Gratis, dove vedere questa sera

Dove vedere Bayern-PSG Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano allo Stadio Allianz Arena (Monaco di Baviera) oggi mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21 italiane (stessa ora di Tottenham-Milan streaming su Amazon Prime Video) nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Questo sarà il 13° incontro di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, con il bilancio finora composto da sei vittorie a testa. Il Bayern, che all’andata ha vinto 0-1 in casa dei francesi, nella prossima sfida diventerà la squadra più affrontata dal PSG nella competizione. Di seguito le informazioni per vedere Bayern-PSG streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: Lionel Messi, dista un solo gol dal diventare il secondo giocatore a segnare 50 reti nella fase a eliminazione diretta della Champions League (49 gol in 76 partite), dopo Cristiano Ronaldo (67 gol in 85 partite).

Bayern-PSG Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Bayern Monaco ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Paris Saint-Germain, anche se ha perso l’ultima, nei quarti di finale della stagione 2020-21 (2-3). Dopo aver vinto quattro dei primi cinque incontri in Champions League con il Bayern Monaco (1P), il PSG ha vinto solo due dei successivi sette match contro i bavaresi (5P).

⚽ Le probabili formazioni di Bayern-PSG

BAYERN MONACO (3-4-2-1) – Sommer; Stanišić, Upamecano, de Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Musiala; Choupo-Moting. Allenatore Nagelsmann.

PSG (3-5-2) – Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Leo Messi, Mbappé. Allenatore Galtier.

Arbitro: Daniele ORSATO (Italia).

Bayern-PSG in TV



Diretta Bayern-PSG tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Dario Massara.

Bayern-PSG Streaming Gratis in italiano



La partita non verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 mentre sarà visibile su, dove a raccontarvi le emozioni della partita saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Bayern-PSG streaming gratis riservato per i soli abbonati con Sky Go Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti si Sky e Mediaset. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Kylian Mbappé del PSG ha segnato in entrambe le sue trasferte di Champions League contro il Bayern Monaco, realizzando tre reti in totale. Nessun giocatore ha mai segnato in tre gare esterne consecutive contro i bavaresi nella competizione.

Rojadirecta Bayern-PSG Streaming Gratis On-line Alternative

Alternative per vedere Bayern-PSG non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Eurosport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.