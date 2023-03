Ultime Notizie » Cinema » Euforia Sydney Sweeney: interpreterà Spider-Woman in Madame Web

Sydney Sweeney è una delle attrici giovanili più belle e rilevanti degli ultimi anni, tutto grazie ai suoi notevoli legami con gli studi più importanti dell’industria hollywoodiana. Lo scorso anno è stata confermata la sua partecipazione a Madame Web, uno dei prossimi film Sony nell’universo Marvel. Sebbene il suo personaggio sia stato tenuto segreto, nuove informazioni sostengono che il suo ruolo sarà quello di Spider-Woman, uno dei più richiesti dai fan e anche uno dei più apprezzati nei fumetti della casa editrice con l’orginale Spiderman.

Sydney Sweeney in breve

Sydney Sweeney ha iniziato la sua carriera di attore nel 2009, ma è diventata famosa nel 2019 grazie al suo ruolo nella serie televisiva Euphoria, una produzione in cui interpreta Cassie, un’adolescente che vive la sua vita al massimo e che viene spesso giudicata per le decisioni irregolari che prende, che finiscono per ferire molte persone intorno a lei. Sydney è apparsa anche in molte altre serie televisive tra cui The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, Tutto fa schifo! e Il loto bianco. Ha anche recitato in film come “C’era una volta a… Hollywood” e Notturno.

Nel corso della sua carriera, Sydney Sweeney è stata elogiata per la sua capacità di interpretare personaggi complessi ed emotivi. La sua interpretazione di cui sopra in Euphoria le è valsa la lode per la lotta del suo personaggio nel tentativo di trovare il suo posto nel mondo. Grazie a questa serie HBO, ha ottenuto una nomination ai Primetime Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica; ma ora è pronta per fare il grande salto nei film sui supereroi, un genere molto ambito da alcuni ma anche largamente evitato da altri.

Sydney Sweeney interpreterà Spider-Woman in Madame Web

Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic Podcast (tramite ScreenRant), Sydney Sweeney interpreterà Spider-Woman in Madame Web, il film interpretato da Dakota Johnson incentrato sul famigerato cattivo e nemesi di

“Mi è stato detto che ci sono state molte speculazioni su quale sarà il ruolo di Sydney Sweeney nell’Universo Marvel. Mi è stato detto che sarà, come si dice, Spider-Woman. Ora, ci sono un paio di diverse Spider-Woman, si dice che [Sydney] interpreti la seconda [Julia Carpenter]”.

Madame Web

Spider-Man. È importante ricordare che si tratta di informazioni provenienti da un, quindi dovremo attendere ancora un po’ per ascoltare gli annunci ufficiali di Sony e Marvel. Ecco la dichiarazione di Jeff:

Madame Web farà parte dell’universo di Spider-Man di Sony e segnerà il debutto del personaggio sul grande schermo. Come riportato da Deadline alla fine di maggio dello scorso anno, “il film sarà una storia di origine per la chiaroveggente, le cui capacità psichiche le permetteranno di vedere nel mondo dei ragni”.

Oltre alla stella di Cinquanta sfumature di grigio e Sydney Sweeney, il cast includerà anche Emma Roberts e Adam Scott. Al momento non ci sono nozioni sui ruoli che assumeranno gli attori secondari, Sony li tiene ben custoditi.

Sebbene ci sia un certo ottimismo per Madame Web, i fan dei personaggi legati a Spider-Man sul grande schermo hanno iniziato a sviluppare un senso di prudenza di fronte alla delusione. Il fiasco di film come “Venom: Carnage Unleashed” e “Morbius” ha dimostrato che Sony non è stata in grado di creare un buon universo per queste figure mitiche, e non sappiamo se ci riuscirà in futuro.

Secondo te: Madame Web corre lo stesso rischio di provocare la stessa delusione tra i telespettatori? Riuscirà a superare la prova finale?