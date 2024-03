Ultime Notizie » Barcellona » Champions League: Napoli eliminato dal Barça, Juventus al Mondiale per Club

CHAMPIONS LEAGUE – Il Barcellona vince 3-1 contro il Napoli nell’ottavo di ritorno. Il Barça segna due gol rapidamente, ma il Napoli accorcia le distanze con un bel gol di Rrahmani. Il Barcellona chiude il match con un terzo gol di Lewandowski. Oliveira colpisce la traversa poco prima della fine della partita.

Juventus al Mondiale per Club 2025 grazie al Barcellona (e al Napoli)

La Juventus ha ottenuto l’accesso al Mondiale per Club 2025 grazie all’eliminazione del Napoli dalla Champions League. La vittoria del Barcellona con il punteggio di 3-1 ha permesso ai bianconeri di partecipare al torneo rinnovato voluto dalla FIFA, che avrà luogo l’anno successivo.

Poiché il Napoli non è riuscito a raggiungere il punteggio della Juventus nel Ranking UEFA (47 contro 42), la squadra di mister Calzona ha ceduto il posto alla Juventus, che si unirà all’Inter come rappresentante italiana al Mondiale per Club. Oltre alla Juventus e all’Inter, diverse squadre hanno già ottenuto la qualificazione per il Mondiale per Club 2025, ma la lista completa dei partecipanti sarà definita in un prossimo momento.

La Juventus è qualificata al Campionato del Mondo per Club 2025, ma non conosce ancora la sua avversaria. Il torneo si svolgerà a giugno 2025 negli Stati Uniti. Ci sarà una fase a gironi seguita dagli ottavi di finale. Non ci sarà partita di ritorno, solo un unico incontro. Nel 2026 gli Stati Uniti, il Canada e il Messico ospiteranno il Mondiale per nazioni.