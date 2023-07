Ultime Notizie » Barcellona » Barcellona-Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV l’amichevole Soccer Champions Tour 2023

Aggiornamento ultimo momento – L’amichevole tra Barcellona e Juventus, prevista per questa notte, è stata annullata a causa di un virus (gastroenterite) che ha colpito la squadra catalana. Il Barcellona ha confermato ufficialmente l’annullamento della partita a causa di una gastroenterite virale che ha colpito un numero significativo di giocatori. Uno dei primi a manifestare i sintomi è stato il difensore francese Jules Koundé, che ha già saltato un allenamento giovedì scorso. La Juventus dovrà quindi disputare altre due partite nel Soccer Champions Tour 2023: la prima contro il Milan il 27 luglio al Dignity Health Stadium di Los Angeles e la seconda contro il Real Madrid il 2 agosto al Camping World Stadium di Orlando.

Diretta Barcellona-Juventus Streaming Gratis Online. L’esordio stagionale bianconero in questa calda estate avviene negli USA, nel “Soccer Champions Tour 2023“. Alle ore 4:30 italiane di domenica 23 luglio 2023 scenderanno in campo per un’amichevole di lusso Juve-Barcellona al Levi’s Stadium di Santa Clara, ubicato a circa 60 Km da San Francisco (Stati Uniti). Oltre alla partita contro il Barcellona, la Juventus affronterà anche il Milan e il Real Madrid in altri test match di valore. Questa sarà la seconda esperienza della Juventus nella competizione, dopo quella del 2022. Per l’allenatore Massimiliano Allegri, la partita contro il Barcellona sarà un’opportunità per vedere in azione i nuovi giocatori e valutare le condizioni del gruppo dopo i primi giorni di lavoro.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Casado, De Jong, Pedri; Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres. Allenatore Xavi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rovella, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri.

Diretta Barcellona-Juventus a partire dalle ore 4:30 AM di domenica 23 luglio 2023 sui canali digitali di DAZN e Sky Sport Summer. Niente partita in chiaro su Canale 5. Amichevole fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

