Barcellona conferma la rinuncia della Juventus alla Superlega Europea

Il Barcellona conferma la volontà della Juventus di rinunciare al progetto della Superlega Europea. Lo ha affermato il club del Barça attraverso un comunicato ufficiale, dove assicura di aver ricevuto la comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. Così, Real Madrid e Barcellona sono le squadre che rimangono nel carrozzone della nuova competizione europea.

Questa la dichiarazione del Barça:

“FC Barcelona conferma la ricezione della comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus Torino, ieri 6 giugno 2023.

Il progetto è attualmente al centro di un procedimento giudiziario

In conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, FC Barcelona manterrà la massima riservatezza in merito a futuri colloqui con la Juventus al fine per valutare il loro potenziale ritiro dal progetto della Super League europea”.

“FC Barcelona ha ricordato ancora una volta che il progetto è attualmente al centro di un procedimento giudiziario in attesa della risoluzione della Corte di giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo. La risoluzione della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà essenziale per garantire la necessità di certezza giuridica per quanto riguarda l’interpretazione adeguata e corretta del quadro giuridico del calcio professionistico in Europa. Questa risoluzione, che dovrebbe essere emessa nei prossimi mesi, determinerà la posizione finale del Barça in merito”.