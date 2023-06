Ultime Notizie » Come vedere Manchester City Inter Streaming » Inter-City Streaming Gratis, dove vedere Diretta in chiaro TV ⚽ Finale Champions League

Dove vedere Manchester City-Inter Streaming Gratis. Sabato 10 giugno 2023 si svolgerà la finale della Champions League 2022-2023 tra Manchester City e Inter presso lo Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 (in chiaro) e in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Mediaset propone una maratona di trasmissioni in diretta da Istanbul a partire dalle 19:00 su Italia 1 con uno speciale di “Studio Aperto Mag”, poi alle 19:30 si passerà al Canale 20 e a Mediaset Infinity, per poi spostarsi alle 20:45 su Canale 5 per il pre-partita condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio.

La telecronaca della partita City-Inter è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin e gli inviati sul campo Francesca Benvenuti, Alessio Conti, Marco Barzaghi e Daniele Miceli. Il post-partita sarà condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio e la partita e il post-partita saranno in live streaming su sportmediaset.it.