Barcellona Bayern Monaco streaming gratis link. Alle ore 21:00 di oggi venerdì 14 agosto 2020 si gioca i quarto di finale di Final Eight di Champions League allo stadio Da Luz di Lisbona (Portogallo): è la serata del quarto di finale più atteso, quello tra il Bayern Monaco, che tanti vedono come la principale favorita di questa Champions League, e una squadra come il Barcellona che va sempre considerata tra le potenziali vincitrici. Sfida nella sfida sarà quella tra Lewandowski e Messi, due dei migliori bomber europei: 53 goal contro 37. Occhi anche su Neuer e Ter Stegen, compagni e rivali anche nella nazionale tedesca. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Barcellona Bayern Monaco streaming e diretta tv.

Barcellona Bayern Monaco streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le nostre probabili formazioni di Barcellona Bayern Monaco:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo,

Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann. Allenatore Quique Setién.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Barcellona Bayern Monaco Streaming Gratis Link Online



Barcellona Bayern Monaco in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi venerdì 14 agosto 2020 su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc.

La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/).