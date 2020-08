Dove vedere le partite di calcio in tv Barcellona-Bayern Monaco, Perugia-Pescara e tutte le altre di oggi venerdì 14 agosto 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Barcellona-Bayern Monaco (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Al Da Luz è la sera del quarto di finale più atteso, quello tra il Bayern Monaco, che tanti vedono come la principale favorita di questa Final Eight, e una squadra come il Barcellona che va sempre considerata tra le potenziali vincitrici. I bavaresi sono chiaramente la squadra più on fire in Europa (non perdono una gara ufficiale addirittura dal 7 dicembre scorso) e cercano il secondo triplete della loro storia, ma i blaugrana contro il Napoli han dimostrato di aver ritrovato l’antico splendore.

Diretta Barcellona Bayern Monaco su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Perugia-Pescara (Serie B) – Dazn.

Finale di ritorno dei playout della Serie B. Si riparte dal 2-1 dell’andata a favore del Pescara. Si decide quindi oggi in quel di Perugia, la squadra che rimarrà in Serie B e quella che invece dovrà ripartire dalla Serie C nelle prossime settimane.

Diretta Perugia Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni c’è Manchester City-Lione di Champions League sabato 15 agosto e Siviglia-Manchester United (Semifinale Europa League) di domenica 16 agosto. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.