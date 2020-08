Mistero in Antartide: sotto il ghiaccio enorme Nave Madre o barriera "Terra piatta"?

L’Antartide ha sempre avuto un gran numero di misteri e segreti, dall’ospitare il presunto ingresso alla Terra cava, all’essere parte di una “barriera” che delimita la presunta Terra piatta. Oggi si aggiunge un nuovo mistero: un oggetto metallico di 300 km sotto il ghiaccio.

Oggi tutti i suoi segreti sono sotto il ghiaccio, anche se comincia a svelare alcuni indizi che stupiscono geologi, archeologi, scienziati, divulgatori e anche grandi personalità del mondo. Un gruppo scientifico guidato dal professor Ralph Von Frese (nella foto di seguito) nel 2006 ha trovato un enorme cratere.

Conteneva una massa densa incomprensibile, la cui larghezza era di circa 300 chilometri. Gli scienziati ritengono che sotto miglia di ghiaccio in Antartide si trovino i resti di un asteroide gigante. Altri invece sostengono che sia una enorme astronave spaziale aliena, la Nave Madre.

Ma allo stesso tempo, rimane un mistero come la Terra sia rimasta intatta dopo la collisione con un oggetto così incredibilmente grande. Altri esperti ritengono che ci sia sicuramente un corpo spaziale in Antartide, ma finora non c’è modo di arrivarci e iniziare a studiare. Una spedizione di questa natura richiede molte risorse, soprattutto economiche. Ma evidentemente non c’è interesse nel raccogliere fondi con questo scopo…

Se parliamo del costo della spedizione, il prezzo sarà approssimativamente uguale al prezzo di un volo con equipaggio per il Pianeta Rosso. Sebbene gli scienziati non abbiano ricevuto alcuna informazione precisa su uno strano oggetto, i teorici della cospirazione offrono le loro versioni.

Molti sono sicuri che un’enorme astronave aliena si sia schiantata in questo luogo. Tuttavia, altri credono che una base sia stata costruita in quel luogo da esseri extraterrestri. Per molti di coloro che conoscono le caratteristiche dell’Antartide, questa è una “capsula del tempo” congelata che contiene indizi perduti sulla vita, molto prima che gli esseri umani apparissero come li conosciamo oggi.