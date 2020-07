DIRETTA MOTOGP GP ANDALUSIA STREAMING – Alle 14:00 di oggi domenica 26 luglio si potrà seguire la partenza gara del Gran Premio di Andalusia, seconda prova del mondiale di MotoGP 2020. Dopo la vittoria del GP di Spagna, Fabio Quartararo si ripete una settimana dopo e partirà in pole position sulla griglia di partenza.

Marc Marquez ha deciso di non prendere parte alle qualifiche e alla gara che si disputerà ancora sul circuito di Jerez de la Frontera, a causa della frattura all’omero destro. Bene Valentino Rossi che partirà dalla quarta posizione, dietro a Vinales e l’italiano Bagnaia. In difficoltà i piloti della Ducati ufficiale che partiranno all’11° posto con Petrucci e al 14° posto con Dovizioso. Andiamo a scoprire dove vedere il Gran Premio di Andalusia di MotoGP 2020 streaming e diretta tv.

Dove vedere GP Andalusia MotoGP 2020 Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna è prevista per venerdì 17 luglio sul tracciato di Jerez de la Frontera, pronto ad ospitare un doppio appuntamento iridato a porte chiuse. Prove libere 1 alle ore 9:55 e prove libere 2 alle ore 14:10. Il programma prosegue sabato 18 luglio con le prove libere 3 alle ore 9:55. Alle ore 13:30 le prove libere 4 e subito dopo, alle ore 14:10, le qualifiche per decidere pole position e griglia di partenza. Alle ore 14:00 di domenica 19 luglio la partenza gara, dopo il Warm Up del mattino (ore 9:20).

Dove vedere GP Spagna MotoGP Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta



La partenza gara del Gran Premio di Andalusia di MotoGP 2020, avrà luogo alle ore 14 italiane di oggi domenica 26 luglio. Viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) con commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Streaming live per computer, tablet e smartphone, c’è a disposizione il video streaming con l’app Sky Go (gratis per gli utenti abilitati). A pagamento per tutti c’è invece Now TV, la internet tv di Sky.