Gli astronomi dell’Osservatorio McDonald in Texas (USA) hanno scoperto un nuovo tipo di “aurora” creata dai booster o primi stadi dei razzi SpaceX, società guidata dal magnate Elon Musk, che perforano buchi temporanei nella ionosfera quando tornano sulla Terra dopo essersi separati dalle astronavi.

Queste sfere rosse sono state rilevate per la prima volta a febbraio, ma ora i ricercatori ne vedono “da 2 a 5 ogni mese“, ha detto l’astronomo Stephen Hummel. Come descritto dallo scienziato, questi sono “molto luminosi” e “facilmente visibili ad occhio nudo”.

Note the red glow behind the clouds. This is a sign that the rocket punched a hole in the ionosphere. It wouldn't be the first time. #SpaceX has been punching temporary holes in the ionosphere for years. 2/

