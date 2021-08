Ultime Notizie » Coronavirus » Aumento di tumori e altre malattie nei pazienti vaccinati contro il COVID-19

In un’intervista per Health Freedom Idaho, il patologo americano Dr. Ryan Cole parla di vaccini e mandati di vaccinazione forzata. In un frammento dell’intervista, Cole afferma che il suo laboratorio ha visto un aumento di 20 volte del cancro dell’endometrio, nonché un aumento di altri tumori e malattie come l’herpes zoster e il cancro della pelle, nei pazienti che hanno ricevuto il vaccino. Il dottor Cole afferma di non essere anti-vaccinazione, ma afferma di essere solo per la buona scienza.

L’intervista completa può essere visualizzata sul canale YouTube di Health Freedom Idaho:

A proposito di Ryan Cole

Il Dr. Cole è un dermatopatologo certificato dal Board (AP e CP) e il CEO / Direttore medico di Cole Diagnostics. Dal 2004 lavora come patologo freelance. Alcuni punti salienti del suo CV: Ackerman Academy of Dermatopathology (luglio 2002-giugno 2003): Dermatopathology Fellowship (Head of Fellowships). Mayo Clinic (luglio 1997-giugno 2002): Residente in Anatomia Patologica e Clinica. Responsabile della borsa di studio di Patologia Chirurgica. Virginia Medical College (1993-1997): Ricerca in immunologia. Era presidente dell’organizzazione studentesca di medicina di famiglia. Ha coordinato attività e seminari sulla pratica della medicina di famiglia e della medicina rurale. Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1997.