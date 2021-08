Ultime Notizie » genetica » Semi di distruzione? L’Agenda nascosta della Manipolazione Genetica

F William Engdahl è un giornalista freelance, storico e ricercatore economico tedesco-americano. Nella conferenza “Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation“, presentata alla Open Mind Conference del 2013, Engdahl spiega come una piccola élite socio-politica americana cerchi di stabilire il proprio controllo sulla base stessa della sopravvivenza umana e dell’approvvigionamento del nostro pane quotidiano, controllando il cibo e controllando le persone.

Un mondo di intrighi politici a scopo di lucro

Engdahl porta il pubblico nei corridoi del potere, nelle stanze sul retro dei laboratori scientifici, nelle porte chiuse dei consigli di amministrazione aziendali e rivela un mondo di intrighi politici a scopo di lucro, corruzione del governo e coercizione, in cui la