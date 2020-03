Lecce Atalanta Streaming Gratis e Diretta TV – Lecce Atalanta partita valida per la 26a giornata di Serie A si gioca oggi 1° marzo alle ore 15:00, giornata decimata dai rinvii per l’emergenza coronavirus. L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di campionato contro una squadra neopromossa (16V, 3N): quella contro l’Empoli nel novembre 2018 (2-3). Il Lecce ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite al Via del Mare: tanti quanti quelli messi insieme in tutte le 13 gare casalinghe precedenti.

Dove vedere Lecce Atalanta Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Lecce Atalanta in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre),

Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Lecce Atalanta in diretta streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Lecce Atalanta non viene trasmessa in chiaro.

Lecce Atalanta: probabili formazioni.



Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu, Barak; Lapadula. All. Liverani. Indisponibili: Babacar, Farias, Falco. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasperini. Indisponibili: Toloi. Squalificati: nessuno.