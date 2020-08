Atalanta PSG streaming gratis diretta tv. Al Da Luz di Lisbona si apre ufficialmente la Final Eight Champions League, tutta ospitata nella capitale portoghese e che con questa elettrizzante formula a gara secca assegnerà il titolo in sette partite, con la finale in programma domenica 23 agosto. La sorprendente Atalanta, unica italiana superstite, vuole continuare a sognare e compiere l’ennesimo miracolo, ma sulla sua strada c’è la corazzata Paris Saint Germain. Gian Piero Gasperini: “Tutta l’Italia tiferà per noi? E’ una cosa che ci riempie d’orgoglio e ci dà una carica in più. Siamo un pò come la Nazionale, speriamo di rappresentarla bene”. Ecco dove vedere Atalanta PSG streaming e diretta tv.

Atalanta PSG streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Ultime news Atalanta. Gollini è ko, toccherà a Sportiello. Palomino proverà a stringere i denti: se non dovesse farcela, pronto Caldara. A centrocampo sugli esterni Hateboer e Gosens , con De Roon e Freuler in mediana. Sulla trequarti, accanto a Gomez, Malinovskyi dovrebbe essere preferito a Pasalic. Zapata terminale offensivo.

Ultime news PSG. Mbappé dovrebbe iniziare in panchina. In attacco, con Di Maria squalificato, dovrebbe giocare dall’inizio Sarabia insieme a Icardi e Neymar. Con Verratti infortunato, Marquinhos potrebbe essere spostato in mediana. Da valutare le condizioni di Kehrer e Kurzawa. A protezione di Navas, dovrebebro esserci i centrali Thiago Silva e Kimpembe.

Le probabili formazioni di Atalanta PSG che ci piacerebbe vedere in campo:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Papu Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Paris SG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra).

Atalanta PSG Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Atalanta PSG in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 12 agosto 2020 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play.

Atalanta PSG streaming: tutto quello che c’è da sapere prima della partita.

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Atalanta e PSG in competizioni UEFA.

L’Atalanta ha giocato solo una volta contro club francesi, contro il Lione nella fase a gironi dell’Europa League 2017-2018 (1-1 a Lione e vittoria 1-0 in casa con gol di Petagna). Il PSG non ha mai vinto contro club italiani in sei gare (4 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), né ha mai mantenuto la porta inviolata.

Nonostante abbia perso le prime tre gare di questa edizione di Champions League, l’Atalanta è la prima squadra esordiente a raggiungere i quarti di finale dopo il Leicester City nella stagione 2016-2017. L’ultima italiana a farlo fu la Lazio nella stagione 1999-2000, quando venne eliminata però dal Valencia.

Il PSG è ai quarti di finale di Champions per la prima volta dalla stagione 2015-2016. L’ultima volta in semifinale fu addirittura nella stagione 1994-1995, quando poi furono eliminati dal Milan di Fabio Capello (1-0 dei rossoneri a Parigi con Boban, 2-0 a San Siro con doppietta di Savicevic).

Il PSG ha giocato solo due partite ufficiali negli ultimi 5 mesi, con i successi su Saint-Étienne e Lione rispettivamente nella finale di Coppa di Francia e Coppa di Lega francese. Dal canto suo, l’Atalanta ha giocato 13 partite dalla ripresa del campionato italiano, ottenendo 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta all’ultima giornata contro l’Inter. Detto questo, anche il Lione aveva collezionato un solo match ufficiale dopo la ripresa, ma è riuscita comunque a superare la Juventus che aveva giocato 15 match ufficiali dalla ripresa della stagione.

L’Atalanta arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate in Europa: è la serie attualmente più lunga insieme a quella del Bayern Monaco. I bergamaschi hanno segnato la bellezza di 8 gol nelle due gare sin qui disputate nella fase ad eliminazione diretta, gli stessi realizzati durante la fase a gironi (ma in sei gare). Tra quelle arrivate ai quarti di finale, però, l’Atalanta è la squadra che subisce più reti (16 in 8 gare).

Il PSG arriva a questa sfida avendo segnato almeno un gol nelle ultime 32 gare giocate in Champions League, l’attuale striscia più lunga nella competizione. L’ultima volta in cui il PSG rimase a secco fu nell’edizione 2015-2016, con il ko per 1-0 col Manchester City nel ritorno dei quarti di finale.

Neymar ha segnato la bellezza di 12 gol nelle ultime 16 gare disputate durante la fase ad eliminazione diretta. Dalla stagione 2014-2015, solo Cristiano Ronaldo (33 reti), Lionel Messi (16) e Robert Lewandowski (14) hanno fatto meglio. Nell’Atalanta mancherà invece Josip Ilicic che ha segnato in Champions 5 delle ultime 7 reti realizzate dai bergamaschi: lo sloveno è stato anche il giocatore con il maggior numero di calci di rigore tentati (3).