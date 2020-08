Dove vedere le partite di calcio in tv Atalanta-PSG, Pordenone-Frosinone e tutte le altre di oggi mercoledì 12 agosto 2020, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Atalanta-PSG (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite), in chiaro su Canale 5.

Arbitro Anthony Taylor (Inghilterra). Al Da Luz di Lisbona si apre ufficialmente la Final Eight di Champions League, tutta ospitata nella capitale portoghese e che con questa elettrizzante formula a gara secca assegnerà il titolo in sette partite, con la finale in programma domenica 23 agosto. La sorprendente Atalanta, unica italiana superstite, vuole continuare a sognare e compiere l’ennesimo miracolo, ma sulla sua strada c’è la corazzata Paris Saint Germain. Gian Piero Gasperini: “Tutta l’Italia tiferà per noi? E’ una cosa che ci riempie d’orgoglio e ci dà una carica in più. Siamo un pò come la Nazionale, speriamo di rappresentarla bene”.

Diretta Atalanta PSG su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Pordenone-Frosinone (Semifinale Playoff Serie B) – Dazn.

L’eccellente prestazione del Benito Stirpe ha spianato la strada verso la finale promozione al Pordenone, che grazie allo 0-1 della gara d’andata, siglata dal gioiello di Tremolada nel finale, ormai vede il passaggio del turno: chi giocherà la finale contro

Spezia . I neroverdi hanno due risultati su tre a disposizione e possono anche permettersi di perdere con un gol di scarto, grazie al miglior piazzamento in regular season, mentre il Frosinone è costretto a vincere di almeno due reti per continuare a sognare il ritorno in Serie A.

Diretta Pordenone Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

