Vince più di 160 milioni di euro alla Lotteria di Euromillones

Un biglietto della lotteria venduto in Francia, con la combinazione 2, 11, 37, 45, 47, 2, 3, si è rivelato il vincitore di oltre 160 milioni di euro dell’estrazione di prima categoria, organizzata questo venerdì da Euromillions. La vincita è stata per l’esattezza di 160,788,895.00 €.

Al momento, l’identità del fortunato è sconosciuta; tuttavia, è noto che il biglietto vincente è stato convalidato nel dipartimento del Pas de Calais.

Secondo segnala l’organizzazione, dopo aver “regalato” il jackpot accumulato, la prossima estrazione, che si terrà l’8 novembre, consegnerà un premio di 17 milioni di euro. Il record della vincita nella lotteria di Euromillions è stato raggiunto con 190 milioni di euro dopo 8 settimane senza vincitori.

L’estrazione si svolge ogni martedì e venerdì e i risultati sono pubblicati sul web alle 21:45 CET (ora spagnola). I premi vengono pubblicati dopo il conteggio, che di solito dura fino alle 23:00 CET. In Spagna non ci sono restrizioni all’acquisto da parte di stranieri nelle amministrazioni delle lotterie. SI deve avere però più di 18 anni per giocare.