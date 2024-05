Ultime Notizie » Atalanta Juventus » Atalanta-Juventus Finale Coppa Italia 2024: Canali TV, Diretta Streaming e Formazioni

Coppa Italia: Atalanta vs Juventus

Atalanta e Juventus si preparano per il confronto epico nella finale della Coppa Italia 2024. Dopo un lungo percorso, le due squadre si scontrano per il titolo nel remake della sfida del 2021. Scopri tutto ciò che c’è da sapere su dove vedere la partita, le formazioni ufficiali e le prospettive del match.

La Dea è arrivata in finale eliminando, in semifinale, in doppia sfida, la Fiorentina.

La Vecchia Signora ha superato la Lazio, rischiando non poco nella gara di ritorno allo stadio Olimpico di Roma.

Le sei vittorie nelle ultime sette partite ufficiali, accompagnate da un pareggio, costituiscono un’eccellente preparazione per l’Atalanta in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’ultimo avversario affrontato, la Roma, è stato sconfitto 2-1, mantenendo vive le speranze della Dea di posizionarsi tra le prime cinque in Serie A. Nonostante un calendario fitto di impegni, con nove partite in un mese, l’Atalanta sembra in forma, desiderosa di conquistare la sua prima Coppa Italia in 61 anni.

D’altra parte, la Juventus, con il record di 14 vittorie in Coppa Italia, ha avuto un percorso meno lineare. Il pareggio contro la Salernitana lo scorso fine settimana ha evidenziato una serie di prestazioni deludenti, con solo 15 punti ottenuti nelle ultime 15 partite di Serie A. Nonostante il successo nella Coppa Italia quest’anno, la Juventus ha faticato lontano dal proprio stadio, senza vittorie nelle ultime otto partite fuori casa. La finale, che si svolgerà a Roma, potrebbe rappresentare una sfida aggiuntiva per la squadra di Massimiliano Allegri, considerando la sua scarsa forma nelle trasferte recenti.

Orario e Luogo della Finale

La finale tra Atalanta e Juventus si terrà mercoledì 15 maggio 2024 alle 21:00 ora italiana presso lo stadio Olimpico di Roma. Un’arena iconica per un evento epocale nel calcio italiano.

Probabili Formazioni

L’Atalanta schiera i suoi giocatori principali, ma deve fare a meno di Scamacca, che è stato squalificato. De Ketelaere dovrebbe giocare come attaccante centrale, supportato da Koopmeiners e Lookman. Kolasinac è ancora fuori per infortunio, quindi Scalvini lo sostituirà. C’è anche l’opzione di spostare De Roon in difesa e far entrare Pasalic a centrocampo.

Anche la Juventus ha una certa assenza per squalifica: Locatelli. Miretti giocherà come regista al suo posto. Cambiaso e Kostic saranno sulle fasce, mentre Weah e Iling-Junior si posizioneranno più indietro nella formazione di Allegri.

Le condizioni di Yildiz, che ha subito un grave trauma alla spalla destra, sono ancora da valutare.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. Allenatore Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Canale 5. Per lo streaming, basterà accedere a Mediaset Infinity. Segui il match e tieniti aggiornato su Google e sui principali portali sportivi con il racconto live del match.

Pronostico: 1 fisso. La deludente performance della Vecchia Signora in questo finale di stagione è sotto gli occhi di tutti, mentre l’Atalanta ha tutti i numeri a suo favore per dare una batosta ai Bianconeri di Allegri.