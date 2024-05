Ultime Notizie » Chatbot » OpenAI rivela GPT-4o, la sua IA più potente fino ad oggi, ed è gratuita!

OpenAI Rivela GPT-4o: L’IA Multimodale più Potente al Mondo

Il mondo della tecnologia ha tremato di fronte alla recente rivelazione di OpenAI: il lancio di GPT-4o, un’IA che promette di ridefinire i confini dell’intelligenza artificiale. Questa nuova incarnazione, annunciata proprio alla vigilia del Google I/O 2024, è stata presentata come la più avanzata e reattiva mai creata fino ad ora.

GPT-4o: Il Passaggio a una Nuova Era dell’IA

Durante un evento online trasmesso in diretta, Mira Murati, CTO di OpenAI, ha sottolineato che GPT-4o segna un significativo avanzamento rispetto alle sue iterazioni precedenti. Non solo migliora le capacità testuali, audio e di immagini, ma introduce anche un’innovazione rivoluzionaria: la modalità omnimodale. Questa caratteristica permette a GPT-4o di integrare input testuali, audio e visivi, aprendo la strada a conversazioni umane ancora più fluide e naturali.

Prestazioni Senza Precedenti: Risposta in Tempo Reale

Uno dei punti salienti di GPT-4o è la sua incredibile velocità di risposta. Con una latenza di soli 232 millisecondi per gli input audio, questa nuova IA offre una reattività “in tempo reale“, simile a quella di una conversazione umana. Rispetto alle sue versioni precedenti, che richiedevano 2,8 e 5,4 secondi rispettivamente, GPT-4o rappresenta un notevole balzo in avanti. Questo exploit è reso possibile grazie all’addestramento end-to-end su testo, immagini e audio, che consente a GPT-4o di elaborare tutti gli input e output attraverso la stessa rete neurale.

Memory: Il Futuro delle Interazioni Umano-IA

Un’altra innovazione chiave di GPT-4o è la sua funzione di memoria. Questo strumento consente al chatbot di memorizzare le interazioni precedenti con gli utenti, garantendo una maggiore continuità nelle conversazioni. Questo passo avanti non solo migliora l’esperienza utente, ma apre anche nuove possibilità nell’ambito delle applicazioni pratiche dell’IA.

Espansione delle Capacità: Visione e Linguaggio Ampliati

GPT-4o non si limita solo a migliorare le capacità esistenti, ma si spinge oltre, con un’attenzione particolare alla visione e alla

Distribuzione e Prospettive Future

comprensione del linguaggio. Ora in grado di analizzare e comprendere codice software, screenshot e persino immagini in tempo reale, GPT-4o apre la strada a una serie di nuove applicazioni, dall’assistenza tecnica alla traduzione istantanea. La sua ottimizzazione in 50 lingue, con miglioramenti significativi nelle lingue non inglesi, rappresenta un passo avanti cruciale verso l’accessibilità globale.

Sebbene la data di rilascio ufficiale di GPT-4o non sia stata ancora annunciata, è chiaro che questa nuova IA sarà gratuita per tutti gli utenti ChatGPT, con opzioni premium disponibili per coloro che richiedono capacità aggiuntive. Inoltre, l’API sarà accessibile agli sviluppatori ad un costo ridotto, aprendo la strada a un’ampia gamma di nuove applicazioni e innovazioni nel campo dell’IA.

OpenAI ha anche svelato un nuovo design e l’attesa versione desktop di ChatGPT, insieme alla collaborazione con governi e industrie per garantire un’integrazione sicura e responsabile delle nuove funzionalità. Mentre il lancio di GPT-4o ha generato entusiasmo, resta da vedere se questo sarà solo l’inizio di una nuova era dell’IA, con sviluppi ancora più rivoluzionari in arrivo nel prossimo futuro.