Asteroide con enorme diametro si avvicinerà alla Terra a Gennaio

Con il recente film apparso su Netflix “Don’t Look Up“, il tema di un probabile impatto di Asteroide sulla Terra, cosa che noi di Notizie IN seguiamo da molti anni, è stato rilanciato all’attenzione dei media e della massa a livello mondiale.

Un enorme asteroide si avvicinerà al pianeta il 18 gennaio, riferisce il Center for Near-Earth Object Studies della NASA.

Secondo gli scienziati della NASA, 7482 (1994 PC1) ha un diametro di oltre 1.000 chilometri e passerà una distanza minima dal nostro pianeta di 0,13 unità astronomiche, che equivale a milioni di chilometri. Dal centro hanno descritto il corpo spaziale come un “oggetto potenzialmente pericoloso“.

Dopo essere passato vicino alla Terra, l’asteroide si avvicinerà di nuovo a una distanza simile nel 2105. 1994 PC1 è stato scoperto nel 1994 dall’astronomo RH McNaught con l’uso del Siding Spring Observatory in Australia.