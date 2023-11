Ultime Notizie » app senza internet » Applicazioni per effettuare Chiamate GRATIS senza internet né credito

Il nostro dispositivo cellulare ci accompagna praticamente ovunque, sia per motivi di svago che professionali, è un dispositivo che ci ha accompagnato nel corso del tempo da quando è evoluto. Pertanto, molte delle sue funzioni sono diventate essenziali al momento dell’acquisto di un cellulare, ma la funzione primaria e per cui tutto è iniziato, è la funzione delle chiamate.

Chiamate telefoniche Gratis via internet

Le chiamate telefoniche hanno resistito a molti cambiamenti e non solo, sono anche riuscite a evolversi con i dispositivi mobili, nonostante sempre più persone preferiscano non parlare al telefono. Un dato curioso a riguardo è che le persone giovani sono quelle che preferiscono meno parlare al telefono perché sentono di non poter controllare ciò che diranno. E, in altri termini, poche differenze generazionali sono così evidenti come l’atteggiamento nei confronti delle chiamate telefoniche, come ad esempio i “boomer” (individui nati tra il 1946 e il 1965, di età compresa tra i 55 e i 75 anni) che tendono a fare molto uso delle chiamate telefoniche, mentre i “millennials” (individui tra i 30 e i 40 anni) preferiscono i messaggi.

Come effettuare chiamate gratuite dal tuo cellulare

Ma che tu sia di quale generazione sia, le chiamate telefoniche tramite il cellulare saranno sempre utili e ancor di più in situazioni impreviste o di emergenza. Quindi ti mostreremo come effettuare chiamate gratuite dal tuo cellulare per quei momenti in cui non hai più credito e hai bisogno di una chiamata urgente: prendi nota delle seguenti informazioni.

App per chiamare senza internet

Questo è uno dei metodi che sicuramente ti attireranno di più, poiché esistono applicazioni nei negozi come Play Store e App Store che ti permettono di effettuare chiamate senza bisogno di essere connesso a internet. Questo si ottiene attraverso crediti guadagnati e in alcuni casi vengono regalati quando si scaricano tali applicazioni. Alcune applicazioni consigliate sono le seguenti:

Con questa applicazione potrai effettuare chiamate a telefoni fissi e mobili di qualsiasi destinazione con tariffe molto convenienti e senza consumare dati, inoltre ti fornisce un saldo regalo per poter chiamare numeri internazionali e nazionali.

Secondo la sua descrizione, è l’unica applicazione con cui puoi effettuare chiamate di alta qualità senza bisogno di internet; puoi anche chiamare qualsiasi numero di telefono mobile o fisso in tutto il mondo. Controlla e verifica la sua veridicità.

Con questa applicazione potrai superare tutte le barriere di comunicazione per poter effettuare chiamate in oltre 200 paesi. Ti permetterà anche di inviare messaggi di testo e effettuare chiamate tra gli utenti di WeTalk.

Altre alternative per effettuare chiamate gratuite

Chiamate a carico del destinatario

È uno dei metodi più conosciuti e comuni per effettuare chiamate quando non si dispone di credito. Questo beneficio, se disponibile, funzionerà solo per le chiamate verso utenti della tua compagnia telefonica.

Tutto ciò che devi fare è comporre il numero/codice che ti passa l’assistenza della tua compagnia telefonica, seguito dal numero di telefono della persona che desideri chiamare, e attendere che l’utente che vuoi chiamare accetti la chiamata.

Chiamate tramite internet

Ci sono situazioni in cui abbiamo accesso a internet grazie al WI-FI o al servizio disponibile nel luogo in cui ci troviamo, quindi le chiamate tramite internet sono un’ottima opzione.

Applicazioni come WhatsApp, Messenger e Google Meet sono ottime alleate per effettuare chiamate e videochiamate a qualsiasi cellulare, tablet o computer, purché l’utente che stai chiamando abbia accesso a internet, sia tramite WI-FI che tramite dati.