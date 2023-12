Ultime Notizie » Anticipo Serie A » Anticipo Serie A: Genoa-Juventus risultato esatto finale 1-1

DIRETTA JUVE – La partita tra Genoa e Juventus, disputata al Marassi, si è conclusa con un pareggio 1-1. La Juventus è passata in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Chiesa al 28′. Il Genoa è riuscito a pareggiare all’inizio della ripresa con una spettacolare azione finalizzata da Gudmundsson al 48′. La partita è stata intensa, con un’opportunità di testa per Bani che ha mandato il pallone alto. Nonostante i tentativi della Juventus di segnare il gol della vittoria, Martinez ha compiuto un miracolo nel finale su un tiro di Bremer. Il punteggio finale è rimasto quindi di 1-1. Questo risultato fa sì che la Juventus si trovi a un solo punto di distanza dall’Inter che giocherà la sua sedicesima partita di questo campionato domenica sera in casa della Lazio.

Genoa-Juventus, lo sapevi che…

Federico Chiesa ha segnato il quinto gol in questa stagione, superando il numero di gol realizzati nelle due stagioni precedenti. Albert Gudmunsson ha segnato due gol contro la Juventus, diventando il giocatore che ha segnato più gol contro la squadra nella competizione. Questo è stato il primo pareggio tra le due squadre in Serie A dal 2018. La Juventus non ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A.

Il Genoa non ha vinto in quattro partite di fila.

Genoa-Juventus risultato esatto finale 1-1

Caleb Ekuban ha fornito il suo terzo assist, dopo 670 giorni senza un passaggio vincente. Il Genoa ha subito un gol su calcio di rigore per la prima volta dalla fine della scorsa stagione. Filip Kostic ha giocato la sua 300a partita nei cinque maggiori campionati europei.

Marcatori Gol: 28′ rigore Federico Chiesa (J), 48′ Gudmundsson (G).

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli (84′ Vogliacco), Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez (45′ Ekuban); Gudmundsson, Messias (90’+2′ Haps). Allenatore: Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (87′ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (73′ Iling-Junior), Kostic (68′ Weah); Chiesa, Vlahovic (68′ Kostic). Allenatore: Allegri.

Arbitro: Davide MASSA. Ammoniti: 60′ Danilo per fallo su Ekuban, 69 McKennie per proteste, 70′ Milik per fallo su Malinovskyi, 74′ Badelj per fallo su Danilo, 90′ Malinovskyi per fallo su Yildiz. Al 77′ ammonito Max Allegri per reazione scomposta.