Dove vedere Genoa-Juventus streaming gratis e in tv. La 16ª giornata del campionato di Serie A si aprirà con la partita anticipata tra Genoa e Juventus. La Juventus, con dieci risultati positivi consecutivi, vuole superare l’Inter in vetta alla classifica. Max Allegri ha annunciato l’assenza di Kean, ma il ritorno di Weah tra i convocati. Il Genoa dovrà fare a meno di Retegui, ma ha voglia di riscattarsi. L’obiettivo della Juventus è migliorare il rendimento del girone di andata della stagione scorsa e rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato invernale. L’arbitro della partita sarà Massa di Imperia.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 15 dicembre 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Scopri le formazioni e dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming.

⚽ Dove vedere Genoa-Juventus in TV

Genoa-Juventus diretta tv con DAZN per tutti gli abbonati. Basterà accedere all’app presente su smart tv ed entrare con le proprie credenziali per poter assistere alla partita. I telecronisti DAZN di Genoa-Juventus saranno Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Il Genoa non ha vinto nelle ultime cinque partite, mentre la Juventus ha vinto due partite consecutive ma è stata sconfitta nell’ultima partita contro il Genoa.

⚽ Genoa-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Gilardino ritrova Malinovskyi dopo la squalifica, ma perde Retegui per infortunio. Potrebbe essere la fine della stagione 2023 per Retegui. Il tecnico potrebbe reinventare l’attacco con Gudmundsson come falso 9 e Malinovskyi e Messias come supporto. In difesa, Bani potrebbe tornare nel terzetto difensivo. Allegri recupera Weah, ma utilizzerà la stessa formazione che ha battuto il Napoli. Kean sarà assente per 3-4 settimane a causa di un problema alla tibia.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino. A disposizione in panchina: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, De Winter, Vogliacco, Hefti, Martin, Kutlu, Messias, Galdames, Fini, Thorsby, Ekuban. Indisponibili: Strootman, Retegui. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Weah, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean. Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Gatti, Cambiaso.

Arbitro: Massa di Imperia.

⚽ Genoa-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta in italiano



Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Genoa-Juventus su richiesta.



Ruslan Malinovskyi ha segnato tre gol contro la Juventus nella Serie A, tutti arrivati nel finale delle partite. Questa potrebbe essere la seconda volta che il centrocampista ucraino segna in tre partite consecutive nel campionato italiano, dopo averlo già fatto nell’aprile 2021, iniziando proprio contro la Juventus.

⚽ Alternative per guardare Genoa-Juventus streaming online invece di Rojadirecta

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Genoa-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

Federico Gatti si sta distinguendo come difensore nel campionato italiano, avendo segnato tre gol, un record condiviso solo con Federico Dimarco e Lucas Martínez Quarta. Se riuscirà a segnare anche nella prossima partita, Gatti diventerà il primo difensore della Juventus a segnare in tre partite consecutive in Serie A dal 1994/95.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.