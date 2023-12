Ultime Notizie » cagliari » Napoli-Cagliari Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV Oggi alle 18

Dove vedere Napoli-Cagliari streaming gratis e in tv. Il Napoli affronta il Cagliari nella 16ª giornata di Serie A. Il Napoli è sesto in classifica con 24 punti, mentre il Cagliari è sedicesimo con 13 punti. Il Napoli viene dalla vittoria contro il Braga e ha perso le ultime due partite di campionato contro Inter e Juventus. Il Cagliari ha vinto contro il Sassuolo e ha una delle difese più battute della Serie A. Ranieri, allenatore del Napoli, ha elogiato il gioco del Cagliari e ha sottolineato la necessità di giocare una buona partita contro di loro.

Calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 16 dicembre 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Scopri le formazioni e dove vedere Napoli-Cagliari in tv e streaming.

⚽ Dove vedere Napoli-Cagliari in TV

L’anticipo Napoli-Cagliari sarà trasmesso in streaming in esclusiva da DAZN e sarà visibile anche su smart TV compatibili con l’app DAZN. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky possono seguire la partita tramite l’app sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN, pagando un costo aggiuntivo. La telecronaca di Napoli-Cagliari su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.



⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Raspadori, Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Oristanio.

Allenatore: Ranieri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Sulemana, Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

ARBITRO: Marcenaro. GUARDALINEE: Vivenzi-Raspolini. QUARTO UOMO: Cosso. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Valeri.

Come vedere Napoli-Cagliari Streaming Gratis in italiano



Gli appassionati del calcio possono guardare Napoli-Cagliari streaming gratis per gli abbonati su DAZN su smartphone, tablet, iPhone, iPad, computer e portatili. È possibile scaricare l’app o collegarsi al sito ufficiale per vedere la partita. Inoltre, gli utenti che non hanno dato disdetta a Dazn possono accedere agli highlights e rivedere l’intera partita in modalità su richiesta.

Esistono Alternative per vedere Napoli-Cagliari streaming online invece di Rojadirecta?

Non ci sono alternative per guardare la partita Napoli-Cagliari. Si sottolinea che la trasmissione Rojadirecta è considerata illegale in Italia, in quanto i siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio violano la legge del paese. Si consiglia, invece, di seguire la partita tramite gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle squadre su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.