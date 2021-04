Ultime Notizie » Antropologia » La strana scoperta di una “mummia umana alta 35 cm”

Nel giugno 1934, due cercatori d’oro che stavano scavando e indagando sulle montagne di San Pedro nel Wyoming (con il suo famoso Parco Nazionale di Yellowstone), trovarono una piccola caverna sepolta in profondità nella roccia spessa. Quando la polvere iniziò a depositarsi, i ricercatori fecero una scoperta sorprendente: i resti ben conservati, ma dimenticati, di un minuscolo essere umano, le cui origini sono un mistero…

Le tribù locali di nativi americani erano famose per raccontare storie dei leggendari “piccoli uomini”, “piccoli spiriti” o Nimerigar. In alcune di queste storie, le piccole persone avevano poteri magici o poteri curativi. In altre storie, parlava di una tribù feroce che attaccava i nativi con frecce avvelenate.

La scoperta dei resti mummificati ha attirato un vasto pubblico nell’area, sollevando molte domande e creando molte polemiche. C’erano quelli che dubitavano della veridicità della storia dei ricercatori, credendo che i resti fossero falsi e affermando che era tutto un inganno.

Anche gli scienziati sono venuti a frotte con un profondo desiderio di determinare la verità dietro questa piccola persona, soprannominata “Pedro“. Seduto, era alto sei pollici e mezzo e alto circa 14 pollici. Gli scienziati hanno condotto test approfonditi su Pedro.

In primo luogo, hanno esaminato le prove fisiche esterne. Pedro era seduto, a gambe incrociate, su una piccola sporgenza all’interno di quella che sembrava essere una grotta artificiale. Con gli occhi sporgenti e il cranio appiattito, era stato conservato molto bene, tanto che anche le sue unghie erano visibili. Una sostanza gelatinosa copriva la testa di Pedro ed era chiaro che alcuni liquidi erano stati usati per preservare il suo corpo. Il suo naso era appiattito, teneva i denti integri e la sua pelle era marrone e rugosa, creando l’aspetto di un vecchio.

Negli anni successivi alla scoperta, gli scienziati hanno condotto test più invasivi, utilizzando i raggi X per cercare di svelare il mistero. Diversi antropologi hanno inizialmente concluso che si trattava dei resti di un bambino, probabilmente nato prematuramente, o morto poco dopo la nascita. Ciò, tuttavia, ha scatenato ulteriori discussioni, poiché un secondo gruppo di scienziati credeva che i resti provenissero da un adulto, forse tra i 16 ei 65 anni di età. Inoltre, i raggi X hanno rivelato denti aguzzi e la presenza di cibo nello stomaco, che sembrava essere carne cruda.

I raggi X hanno anche suggerito che Pedro avesse subito una morte violenta, mostrando ossa rotte, una colonna vertebrale danneggiata e danni al cranio.

La presenza della sostanza gelatinosa sulla testa di Pedro ha portato alcuni a credere che i resti fossero o di un bambino deceduto, recuperato da una struttura medica, o che i ricercatori avessero creato i resti usando una rozza forma di tassidermia. Tuttavia, altri continuano a pensare che i resti fossero la prova di una razza di tipo “goblin“, come quella menzionata nelle leggende delle popolazioni indigene locali.

Era difficile per molti capire che un essere umano di così bassa statura potesse essere un adulto. Le prove moderne potrebbero fornire molte più risposte sulle origini di Pedro, ma tali prove non sono state possibili perché i suoi resti sono scomparsi da decenni. Si dice che questi resti siano stati esposti nelle attrazioni, nel decennio degli anni ’40 del secolo scorso XX e che siano stati successivamente acquistati da un uomo di nome Ivan Goodman.

Dopo la morte di Goodman nel 1950, passarono ad un uomo chiamato Leonard Waller e da allora ne hanno perso le tracce. La maggior parte degli scienziati ha convenuto che i resti di Pedro fossero di un maschio umano adulto. Tuttavia, i test moderni avrebbero potuto rispondere a molte domande aggiuntive, come le sue origini, se soffriva di qualche malattia, quale fosse la sostanza gelatinosa e come i suoi resti potessero essere sigillati all’interno di uno spesso strato di roccia.

Le risposte a queste domande – e molte altre – probabilmente rimarranno senza risposta… a meno che i resti non possano essere individuati ed esaminati ulteriormente. Fino ad allora, scienziati e appassionati possono solo speculare su chi o cosa fosse.