Angela Merkel: Il Mondo affronta una Nuova Pandemia

La Germania ha deciso di estendere fino al 18 aprile la maggior parte delle restrizioni anti-covid per combattere la terza ondata di pandemia, come annunciato di recente dalla cancelliera Angela Merkel. Nei colloqui con i leader dei 16 stati del paese, la Merkel ha sollecitato una posizione più dura per affrontare il virus, rallentando così i piani per la graduale riapertura dell’economia concordati all’inizio del mese. “Adesso siamo in una situazione molto grave“, ha sottolineato il ministro degli Esteri dialogando con la stampa, aggiungendo che ora si tratta di “una nuova pandemia“, per l’apparizione di nuove mutazioni del coronavirus.

In questo contesto, la Merkel ha raccomandato di astenersi dal viaggiare all’estero e ha assicurato che i cittadini tedeschi che intendono tornare nel paese saranno testati prima di qualsiasi volo. Ha anche annunciato un periodo di “giorni tranquilli”, tra il 1° e il 5 aprile, che coincide con la Pasqua nella nazione europea, in cui i cittadini dovrebbero rimanere a casa per ridurre i contatti sociali.

Per questo motivo, durante questa festa verrà chiesto alle chiese di trasmettere i loro

In mezzo a una corsa contro il tempo per vaccinare la sua popolazione, la Germania aveva iniziato ad allentare le sue restrizioni all’inizio di questo mese. Tuttavia, la diffusione di varianti più infettive del coronavirus ha aumentato i casi, generando preoccupazione nei servizi sanitari per un possibile sovraccarico di non introdurre restrizioni. Secondo il governatore della Baviera, Markus Soeder, il Paese sta probabilmente vivendo “la fase più pericolosa della pandemia“, poiché i nuovi ceppi del coronavirus si diffondono più rapidamente e colpiscono più persone, non solo gli anziani.

L’inasprimento delle restrizioni arriva poco dopo che l’Istituto Robert Koch, l’agenzia tedesca per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha riferito che il tasso settimanale di infezioni per 100 mila abitanti si è attestato a 107 lunedì, superando la soglia delle 100 persone, al di sopra della quale la terapia intensiva le unità iniziano a esaurirsi. Entro il 19 febbraio la cifra era di 56.