Fulmine colpisce il Vulcano Pacaya in piena attività (VIDEO)

VIDEO INCREDIBILE – Il 21 marzo, un fulmine è stato catturato mentre cadeva sul vulcano Pacaya in Guatemala mentre espelleva una colonna di cenere alta 2 km con flusso di lava costante. Il fenomeno è stato prodotto dal contatto della materia vulcanica con l’atmosfera. Grazie al prossimo video possiamo ammirare questa incredibile attività del vulcano Pacaya, in Guatemala.

Immagini che sono state rese possibili per il fatto che il vulcano è costantemente monitorato. Secondo quanto riferiscono gli esperti la cenere potrebbe rovinare i raccolti, poiché corrosiva e i residenti non devono considerarla come sabbia o polvere. Le autorità avvertono che l’attività continua a livelli elevati e non escludono ulteriori aumenti.