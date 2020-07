Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23.

DIRETTA CALCIO – Andrea Pirlo è stato scelto ufficialmente come il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Pirlo torna alla Juventus dopo 5 anni. Nel 2015, infatti, l’ex centrocampista bianconero e della Nazionale, aveva lasciato la Vecchia Signora dopo quattro stagioni in cui aveva conquistato quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe

italiane. Ora l’esperienza con la squadra Under 23, che quest’anno ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro. Lo ha annunciato il club bianconero, salutando il suo ex giocatore con queste parole: “Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere.“.