Ultima giornata di Serie B: drammatico scontro salvezza Cosenza-Juve Stabia.

Si gioca oggi l’ultima giornata di Serie B 2019-2020, con il drammatico scontro salvezza Cosenza-Juve Stabia, rispettivamente quartultima e terzultima in classifica. I calabresi vengono dall’esagerato successo di Empoli, 1-5 il finale, ma soprattutto da una striscia di 4 vittorie consecutive. I campani, all’opposto, sono precipitati in questa situazione al culmine di un periodo nero che li ha visti conquistare i 3 punti una sola volta nelle ultime 9 uscite.

Va in scena in Laguna un altro scontro ad altissima tensione per la permanenza in Serie B, la sfida tra Venezia e Perugia. I veneti vengono dalla sconfitta nel derby col Cittadella e vantano 2 soli punti di vantaggio sul Pescara sedicesimo e non hanno ancora dunque la certezza di rimanere in Serie B il prossimo anno.

Ancora peggiore la situazione degli umbri, che dopo aver perso in casa col Trapani si ritrovano a pari punti con gli abruzzesi anche se in vantaggio negli scontri diretti.

Tutte le partite di calcio di oggi venerdì 31 luglio 2020 di Serie B, si giocheranno in contemporanea alle ore 21:00 e saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN (link > https://www.dazn.com): disponibile anche Zona Gol, con gli aggiornamenti da tutti i campi. Ecco le partite: Ascoli-Benevento, Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia, Cremonese-Pordenone, Entella-Cittadella, Frosinone-Pisa, Livorno-Empoli, Salernitana-Spezia, Trapani-Crotone, Venezia-Perugia.