Diretta in chiaro Juventus-Atalanta Streaming Gratis Online. Juventus e Atalanta si sfideranno al Manuzzi di Cesena in una partita amichevole che servirà come preparazione per la nuova stagione di Serie A. La partita precedente tra le due squadre è stata vinta dalla Juventus, ma l’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra temibile per i bianconeri. L’ultima vittoria dell’Atalanta contro la Juventus risale al 2021, quando hanno vinto per 1-0 con un gol di Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore Allegri.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Okoli, Scalvini, Ruggeri; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Bakker; Touré, Lookman. Allenatore Gasperni.

Quando si gioca? Orario e Dove vedere Juventus-Atalanta Oggi in TV



Diretta Juventus-Atalanta a partire dalle ore 20:30 italiane di oggi sabato 11 agosto 2023 sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 251 del satellite). L’app DAZN è utilizzabile su smart TV, console per videogiochi, Amazon Firestick o Google Chromecast.

Dove vedere Juventus-Atalanta in Chiaro



Niente partita gratis in chiaro su Canale 5 o TV8. Per poter guardare la partita amichevole Juventus-Atalanta del Manuzzi di Cesena sarà necessario collegarsi con un abbonamento a DAZN o Sky.

Dove vedere Juventus-Atalanta in Streaming

Juventus-Atalanta streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW. Usate sempre una connessione VPN per andare sicuri su internet.

Alternative per vedere Streaming Juventus-Atalanta senza Roja Directa



Cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Juventus-Atalanta Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Diretta live in tempo reale di Juventus-Atalanta nei rispetti account ufficiali delle due squadre su Twitter.