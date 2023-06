VIDEO VIRALI – La famosa rockstar Bruce Springsteen ha subito una caduta durante il suo concerto ad Amsterdam, in cui è inciampato in uno scalino mentre suonava la chitarra, ma ha saputo riprendersi con grazia e continuare l’esibizione. L’episodio è avvenuto durante il secondo spettacolo del cantante nei Paesi Bassi, alla Johan Cruyff Arena. Nonostante l’età di 73 anni, Springsteen ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la musica e la sua forza di volontà nel continuare ad esibirsi nonostante gli imprevisti.

