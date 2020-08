Amber Heard: battaglia legale con Elon Musk sui suoi embrioni congelati.

Una notizia dell’ultimaora: Amber Heard è stata coinvolta in una battaglia legale con l’ex amante Elon Musk sugli embrioni congelati dell’attrice di Aquaman. Nei documenti ottenuti dal Daily Mirror, Jennifer Howell, un’amica della sorella di Heard, Whitney Henriquez e sua madre Paige, ha rivelato che quest’ultimo gli ha detto che il miliardario Musk stava citando in giudizio l’attrice.

“Paige mi ha detto … era in una battaglia legale con lui per i diritti sugli embrioni che avevano creato insieme”, ha condiviso. “Voleva distruggerli e Amber ha cercato di mantenerli per cercare di avere un bambino”. Paragonando Musk all’ex marito di Heard, Johnny Depp, Howell ha raccontato: “Paige mi ha detto che Johnny era un angelo o un santo rispetto a Elon”.

Howell fece la divulgazione in una causa di diffamazione degli Stati Uniti che Depp portò contro Amber Heard, e la sua dichiarazione verrà usata come prova nel processo nel gennaio 2021, dopo aver ricevuto una

citazione dalla squadra legale di Depp.

La rivelazione arriva dopo che Henriquez ha testimoniato nella High Court di Londra nella causa diffamatoria di Depp contro il tabloid britannico The Sun, il suo editore News Group Newspapers (NGN) e il suo direttore esecutivo Dan Wootton, su una storia del 2018 che Lei lo ha definito un “perforatore di manette” in relazione alle accuse che Heard ha fatto contro il suo ex marito, che nega, dopo che si sono separati nel maggio 2016.

Henriquez ha affermato che un Depp ubriaco l’ha quasi spinta giù per le scale nella sua casa di Los Angeles nel 2015 quando è intervenuta in una discussione. Ha aggiunto che dopo che Heard ha risposto, “Non colpire mia sorella” Depp “è colpa di Amber”, aggiungendo “Ho visto che l’ha colpita duramente sulla testa“.

Il processo si è concluso martedì e il giudice Mr. Andrew Andrew Nicol emetterà la sua sentenza entro alcune settimane.