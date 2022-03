Ultime Notizie » Amazon » Amazon completa l’acquisizione di Metro-Goldwyn-Mayer per Prime Video

Ad Amazon è bastato, con il via libera ricevuto all’inizio di questa settimana dall’Unione Europea, di completare l’operazione di acquisto di Metro-Goldwyn-Mayer per un importo complessivo di 8.450 milioni di dollari iniziata a maggio dell’anno scorso. Questa operazione andrà ad arricchire gli abbonati Prime Video, che potranno avere accesso alle produzioni classiche oltre che a quelle nuove che noti studi cinematografici e televisivi producono nel tempo.

In questo senso, MGM ha attualmente un catalogo di oltre 4 mila titoli di film, 17 mila episodi TV, oltre a 180 Academy Awards e 100 Emmy Awards. Tra i suoi contenuti più eccezionali ci sono James Bond, Rocky e Creed, oltre a classici come Thelma e Louise, Il silenzio degli innocenti, I magnifici sette e Toro scatenato, secondo Amazon nella sua dichiarazione.

L’impegno di Amazon per rafforzare il catalogo Prime Video

Amazon intende quindi sfruttare la sua piattaforma di streaming video contro potenti rivali come Netflix, HBO Max e Disney+. Si verifica la circostanza che Amazon chiuda l’operazione nel rispetto della tempistica prevista, senza attendere il pronunciamento del regolatore statunitense, che per il momento non ha emesso una risposta ufficiale.

Per Mike Hopkins, vicepresidente senior di Prime Video e Amazon Studios:

“Diamo il benvenuto ai dipendenti, ai creatori e ai talenti di MGM in Prime Video e Amazon Studios e non vediamo l’ora di lavorare insieme per creare ancora più opportunità per offrire una narrazione di qualità ai nostri clienti”.

Da parte sua, Chris Brearton, direttore delle operazioni di MGM, indica che:

“La MGM è stata responsabile della creazione di alcuni dei film e delle serie televisive più famosi e acclamati dalla critica del secolo scorso. Non vediamo l’ora di continuare questa tradizione mentre entriamo nel prossimo capitolo, unendoci alla grande squadra di Prime Video e Amazon Studios per portare al pubblico il meglio dell’intrattenimento per gli anni a venire”.

Come abbiamo detto, questo è un impegno importante da parte di Amazon per portare più contenuti sulla sua piattaforma di streaming di video on demand, in un momento in cui anche altre piattaforme di streaming di video on demand stanno prendendo posizione per diventare più forti.

A tal proposito, abbiamo recentemente parlato della fusione delle piattaforme HBO Max e Discovery Plus in un’unica piattaforma risultante grazie alla fusione operata dalle rispettive società che le supportano.