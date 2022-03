Ultime Notizie » Antivirus » Germania avverte sui “rischi” del Software Antivirus Kaspersky Lab

In Germania è stato lanciato un chiaro avvertimento contro l’uso del software antivirus Kaspersky Lab, con sede a Mosca, a causa degli alti rischi di una scansione da parte del governo di Vladimir Putin per un attacco informatico.

Martedì 15 marzo, l’Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (BSI) ha raccomandato di sostituire le applicazioni del portafoglio di software antivirus di Kaspersky con prodotti alternativi, a causa della loro inaffidabilità.

“Se ci sono dubbi sull’affidabilità del produttore, il software antivirus rappresenta un rischio particolare per la protezione di un’infrastruttura IT”, afferma il documento pubblicato sul loro sito web.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, il rischio è aumentato, ha affermato l’agenzia con sede a Bonn, citando le minacce fatte da Mosca contro organizzazioni come la NATO, l’Unione Europea, compresa la Germania.

Avvertenze contro l’azienda Kaspersky

“I software antivirus, inclusi i servizi cloud associati in tempo reale, hanno autorizzazioni di sistema estese e, a causa del sistema (almeno per gli aggiornamenti), devono mantenere una connessione permanente, crittografata e non verificabile ai server del produttore”.

“Pertanto, la fiducia nell’affidabilità e nell’autoprotezione di un produttore, nonché nella sua reale capacità di agire, è fondamentale per l’uso sicuro di tali sistemi. Se ci sono dubbi sull’affidabilità del produttore, il software di protezione antivirus rappresenta un rischio particolare per l’infrastruttura IT che deve essere protetta”.

Secondo la BSI, un produttore russo di tecnologia dell’informazione potrebbe essere costretto ad attaccare i sistemi di altri paesi contro la sua volontà, oltre a partecipare a operazioni informatiche, guidate dalle forze militari russe.

La risposta di Kaspersky

“Lavoreremo con BSI per chiarire la loro decisione e i mezzi per affrontare le loro preoccupazioni e quelle di altri regolatori”, ha annunciato Kaspersky in una dichiarazione inviata ai media.

“Riteniamo che il dialogo pacifico sia l’unico strumento possibile per risolvere i conflitti. La guerra non fa bene a nessuno”, ha aggiunto. D’altra parte, la società ha affermato di ritenere che l’avvertimento di BSI “venga fatto per ragioni politiche” e non per una “valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky”.