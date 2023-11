Ultime Notizie » diretta RAI » Ucraina ITALIA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Ucraina-Italia Streaming Gratis. Gli azzurri si preparano per una partita cruciale contro l’Ucraina, che potrebbe garantire loro la qualificazione ai Campionati Europei del 2024 in Germania. Anche un pareggio sarebbe sufficiente per ottenere il secondo posto nel girone e assicurarsi il pass per la fase successiva. La gara è in programma oggi lunedì 20 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane presso la Bayarena di Leverkusen, in Germania. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Ucraina-Italia Streaming Gratis Online.

Ucraina-Italia Live, le probabili formazioni



Nel match tra l’Italia e l’Ucraina, l’allenatore della nazionale italiana, Luciano Spalletti, potrebbe fare alcuni cambiamenti nella formazione. Scamacca potrebbe prendere il posto di Raspadori nel tridente offensivo insieme a Chiesa e Politano, mentre Di Lorenzo tornerà in difesa dopo aver scontato una squalifica. Gatti, Acerbi e Dimarco sono confermati nella formazione difensiva. Jorginho sarà ancora il regista, con Frattesi che entrerà in campo.

Dall’altra parte, l’Ucraina giocherà con un modulo 4-2-3-1, con Yaremchuk come attaccante principale, preferito a Dovbyk. Konoplya e Mykolenko saranno gli esterni difensivi, affiancati da Zabarnyi e Matvienko nella linea di difesa davanti al portiere Bushchan. A centrocampo, Stepanenko e Zinchenko saranno affiancati da Mudryk, mentre Sudakov e Tsygankov saranno schierati sulla trequarti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Mudryk, Sudakov, Tsygankov; Yaremchuk. Ct: Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa.

Dove vedere Ucraina-Italia in TV

Ct: Spalletti.

Ucraina-Italia diretta tv in chiaro con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ucraina-Italia Streaming Gratis in italiano anche dall’estero



Ucraina-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

Alternative Online per vedere Ucraina-Italia Streaming Gratis

Alternative per vedere Ucraina-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.