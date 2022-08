Ultime Notizie » Android » 5 impostazioni per ridurre il lag (lentezza) del tuo Xiaomi, Redmi o POCO

Nel mondo digitale, uno degli scenari peggiori è l’inizio del “lag” (ritardo). Frequentissimi intoppi o rallentamenti nei videogiochi online, ma che possono interessare anche i dispositivi mobili. Se il tuo telefono risponde in ritardo, ecco cinque impostazioni interessanti con cui puoi ridurre questa lentezza sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO.

Applica queste impostazioni per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi

MIUI e Android mettono a tua disposizione numerosi modi e impostazioni per ottimizzare le funzioni del cellulare. Dalle opzioni per sviluppatori efficaci, ma intimidatorie, a un paio di trucchi per iniziare un nuovo aggiornamento. Tra i suoi vari trucchi, i telefoni Xiaomi hanno anche alcune impostazioni che possono aiutarti a ridurre il ritardo. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

1) Svuota la cache di avvio per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi

Un buon modo per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi è svuotare la cache del launcher. Il lanciatore di sistema accumula molte informazioni usa e getta, che possono rallentarne il funzionamento. Pertanto, si consiglia di svuotare la cache di tanto in tanto. Per fare ciò, è importante seguire questi passaggi:

Come svuotare la cache di avvio per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO

Vai su Impostazioni > Applicazioni > Gestione applicazioni.

Individua il programma di avvio del sistema. Se il tuo cellulare è un POCO, assicurati di individuare il POCO Launcher.

Fare clic su ‘Elimina dati’.

Seleziona ‘Cancella cache’.

2) Disabilitare le opzioni di trasmissione e stampa

Tutte le funzioni del tuo Xiaomi hanno un motivo per esserlo, ma a volte essere attivate quando non ti servono può essere controproducente. Pertanto, per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi, è essenziale disabilitare quegli strumenti che non utilizzi. Ad esempio, le opzioni per emettere e stampare.

Sebbene possano essere utili in casi specifici, queste funzioni tendono a produrre lag e ad interferire con la connessione WiFi. Di solito sono attivi per impostazione predefinita, ma se riesci a farla franca, ecco come puoi disattivarli:

Come disabilitare l’opzione di trasmissione per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO

Vai su Impostazioni> Connessione e condivisione.

Vai su ‘Trasmissione’ e spegni l’interruttore.

Per disabilitare i servizi di stampa, la procedura è quasi la stessa. Questo è ciò che dovresti fare:

Come disabilitare i servizi di stampa di sistema

Vai su Impostazioni> Connessione e condivisione.

Vai a ‘Stampa’.

Fare clic su ‘Servizi di stampa di sistema’.

Spegnere l’interruttore di stampa.

3) Modifica la navigazione del sistema per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi

I gesti di navigazione del sistema sono piuttosto attraenti e interessanti. Tuttavia, il suo utilizzo tende a rallentare l’interfaccia del dispositivo, specialmente su cellulari un po’ più vecchi. Pertanto, è sempre meglio utilizzare la navigazione tramite pulsanti. Anche se può sembrare più vecchio stile, è l’opzione più comoda ed efficace.

Come modificare la navigazione del sistema

Vai su Impostazioni > Schermata principale > Navigazione del sistema.

Seleziona ‘Pulsanti’.

4) Disattiva le animazioni delle icone globali

Le animazioni delle icone globali sono così minime che probabilmente non le noterai nemmeno nella tua vita di tutti i giorni. Nonostante sia presente come risorsa estetica, la verità è che le animazioni possono causare rallentamenti sul dispositivo. In modo tale che sia meglio disabilitarli per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi. Ecco come puoi farlo:

Come disabilitare le animazioni delle icone globali per ridurre il ritardo sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO

Vai su Impostazioni > Schermata principale > Animazioni icone globali.

Disattiva l’interruttore per disabilitare le animazioni.

5) Disattiva il programma di esperienza utente e i servizi pubblicitari

Un’altra ottima alternativa per ridurre il lag sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO è rinunciare al programma dell’esperienza utente. Questo servizio è responsabile della raccolta dei dati per inviarli a Xiaomi e quindi fornire miglioramenti ai suoi prodotti. Non è una funzione vitale, quindi può essere disabilitata senza alcun inconveniente.

Allo stesso modo, puoi anche disabilitare i consigli pubblicitari personalizzati. Il dispositivo continuerà a mostrare annunci, ma non saranno più legati alle tue preferenze. Tutto quello che devi fare è quanto segue:

Come disattivare le funzionalità di privacy

Vai su Impostazioni > Password e sicurezza > Privacy.

Disattiva l’interruttore per ‘Programma esperienza utente’.

Quindi, vai su ‘Servizi pubblicitari’.

Disattiva l’interruttore per i consigli personalizzati.

Con queste semplici regolazioni, sarai in grado di ridurre in modo soddisfacente il ritardo sul tuo Xiaomi, Redmi o POCO. Naturalmente, ci sono molte altre opzioni che puoi provare, ma servono come un ottimo punto di partenza in modo da non sperimentare più rallentamenti.