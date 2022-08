Ultime Notizie » cellulari » Come attivare modem USB nascosto nel tuo smartphone Xiaomi

Il tuo Xiaomi nasconde al suo interno un modem USB per usarlo con il tuo PC: così puoi attivarlo e avere internet ovunque.

I telefoni Xiaomi hanno la capacità di condividere Internet in modalità wireless con altri dispositivi o computer. Uno strumento che può farci avere una connessione in ogni momento, non importa dove ci troviamo. Ma è possibile che alcuni il computer da cui si tenta di connettersi non dispone di una scheda di rete o non è in grado di connettersi correttamente tramite WiFi con una rete specifica.

Ecco perché Xiaomi ci offre tra le impostazioni della MIUI 13 una funzionalità che ci salverà la vita in questo tipo di casi. Uno strumento che ci consente di utilizzare il nostro smartphone come se fosse un router USB da utilizzare e che, inoltre, è tremendamente semplice da configurare come ti mostreremo di seguito.

Leggi anche > Xiaomi e Leica insieme: inizia la Nuova Era della Fotografia Mobile

Come configurare il cellulare Xiaomi per usarlo come modem USB

Come abbiamo appena accennato, la connettività 3G, 4G o 5G del tuo cellulare potrà essere utilizzata tramite una presa USB in modo che il tuo computer possa ricevere una connessione senza che sia necessario che abbia una scheda di rete in uso, cosa che può salvarci in determinate occasioni: quando, ad esempio, non possiamo connetterci fisicamente a una rete WiFi convenzionale.

Leggi anche > La vera storia del nome Xiaomi

Inoltre, il modo per configurarlo è molto semplice poiché non avremo nemmeno bisogno di stabilire un punto di accesso mobile come facciamo con le connessioni wireless. Dovremo semplicemente collegare il nostro telefono tramite USB al nostro PC ed eseguire i seguenti passaggi: