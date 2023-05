Ultime Notizie » IA generativa » Chip Nvidia DGX GH200, un supercomputer per “espandere la frontiera dell’IA”

Con l’attuale ascesa dell’intelligenza artificiale generativa (AI), aziende come Nvidia Corporation, il più grande produttore di semiconduttori negli Stati Uniti, ne hanno tratto vantaggio. La scorsa settimana, le sue azioni sono cresciute del 25% e la sua capitalizzazione di mercato si è avvicinata a $ 1 miliardo.

In questo contesto, il suo co-fondatore e direttore esecutivo, Jensen Huang, ha annunciato lunedì nuovi sistemi, software e servizi per sfruttare questa tecnologia, che, dettaglia l’azienda, sta trasformando le industrie, consentendo l’incursione di nuovi modelli di business e rendendo quelli attuali più efficienti.

La reinvenzione dell’informatica

Huang nel suo primo discorso dal vivo dopo la pandemia all’apertura dell’evento Computex 2023 a Taipei, Taiwan:

“L’elaborazione accelerata e l’IA segnano una reinvenzione dell’informatica (…) Ora siamo al punto di svolta di una nuova era dell’informatica con l’elaborazione accelerata e l’intelligenza artificiale abbracciate da quasi tutte le società informatiche e cloud del mondo”.

La principale innovazione incentrata sul portare l’IA generativa in molti campi è il DGX GH200, che collega 256 superchip Nvidia Grace Hopper su una singola unità di elaborazione grafica (GPU), e offre 144 terabyte di memoria condivisa con scalabilità lineare per i modelli AI giganti.

Secondo lo stesso Huang, è il “primo processore di calcolo accelerato al mondo che ha anche una memoria gigantesca”.

Nuovo motore per l’intelligenza artificiale aziendale

“Questo è un computer, non un chip”, ha sottolineato

Il cosiddetto “supercomputer“, attualmente in piena produzione, è destinato a diventare il “nuovo motore per l’intelligenza artificiale aziendale”, consentendo agli sviluppatori di “creare grandi modelli di linguaggio per chatbot generativi di intelligenza artificiale, algoritmi complessi per sistemi di raccomandazione e reti neurali grafiche utilizzate per il rilevamento delle frodi e l’analisi dei dati”, afferma Nvidia. “Integrano le più avanzate tecnologie di elaborazione e rete accelerate di Nvidia per espandere la frontiera dell’IA”, ha affermato il dirigente.

Futura infrastruttura di IA generativa iperscalabile

I giganti della tecnologia Google Cloud, Meta e Microsoft dovrebbero essere tra i primi ad ottenere l’accesso al DGX GH200, con l’obiettivo di utilizzarlo come modello per la futura infrastruttura di IA generativa iperscalabile. “Il DGX GH200 è l’apice di centinaia di sistemi annunciati all’evento. Insieme, stanno portando l’intelligenza artificiale generativa e il calcolo accelerato a milioni di utenti”, afferma l’azienda.