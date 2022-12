Ultime Notizie » Napoli » 2 amichevoli del Napoli in Turchia in diretta streaming con DAZN e SKY

STREAMING CALCIO – Le amichevoli del Napoli (in ritiro in Turchia) contro Antalyaspor e Crystal Palace saranno visibili in streaming gratis per gli abbonati Dazn e in pay per view a 9,99 Euro su Sky Sport.

La prima partita contro la squadra turca di Antalya si giocherà al Corendon Airlines Parl il 7 dicembre (ora locale 20:45 ora italiana 18:45). Poi l’altra amichevole di prestigio con la squadra inglese di Premier League al Regnum Carya l’11 dicembre (ora locale 18:00 ora italiana 16:00).