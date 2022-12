Ultime Notizie » Argentina Australia » Mondiali 2022 Oggi 3 Dicembre: Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia, Orari e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia per gli ottavi di finale, di oggi sabato 3 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Olanda-Stati Uniti (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Cody Gakpo ha segnato ben cinque gol nell’arco delle ultime sei partite dei Paesi Bassi, segnando il gol di apertura nelle ultime quattro partite in cui lui è riuscito a segnare in Nazionale. L’uomo chiave degli Stati Uniti è invece Christian Pulisic, con tre dei suoi ultimi quattro gol in Nazionale che sono stati i primi delle rispettive partite.

20:00 Diretta Argentina-Australia (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Statistica in evidenza: gli Stati Uniti non hanno fatto gol nei secondi tempi in nessuna delle ultime cinque partite (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Curiosità sui Mondiali: la Nazionale dei Paesi Bassi è stata la prima squadra ad utilizzare 23 giocatori in una singola edizione dei Mondiali, nel 2014.

Dato che questa è la sua ultima possibilità di vincere la Coppa del Mondo, l’argentino Messi dovrà metterci tutto se stesso, dato che non ha mai segnato nelle fasi a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo. Nel frattempo, Mathew Leckie ha mandato l’Australia agli ottavi, e spera di portare ancora una volta fortuna, dato che la sua nazionale ha vinto 11 delle 12 partite in cui ha segnato (1 pareggio). Statistica in evidenza: solo tre squadre sono riuscite a trovare la rete contro l’Argentina nelle ultime 18 partite. Curiosità sui Mondiali: ci sono solo otto stadi utilizzati per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, il numero più basso dopo i sei dell’edizione del 1978 ospitata dall’Argentina.