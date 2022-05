Ultime Notizie » Come vedere Napoli Streaming » Napoli-Resto d’Italia Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis

Dove vedere Napoli-Resto d’Italia Streaming Gratis Serie A. Dopo aver terminato il campionato di Serie A al terzo posto, dietro al Milan Campione d’Italia, all’Inter arrivata seconda, e davanti alla Juventus di Allegri, ed essersi assicurata della partecipazione alla prossima Champions League, la formazione del Napoli di Spalletti è impegnata in una amichevole di fine stagione contro una selezione del Resto d’Italia. Partita a scopo benefico con lo scopo di raccogliere fondi da elargire alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Divertimento e solidarietà le parole d’ordine della serata allo Stadio Diego Armando Maradona, dove si metteranno alla prova anche personaggi di cinema e spettacolo non ancora annunciati.

⚽ Dove vedere Napoli-Resto d’Italia in TV

Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 24 maggio 2022.

Napoli-Resto d’Italia diretta tv con Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre.

⚽ Napoli-Resto d’Italia Streaming Gratis alternativa in italiano



Napoli-Resto d’Italia streaming gratis per gli abbonati con Sportitalia (link sportitalia.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Napoli-Resto d’Italia Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Resto d’Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.