La matematica rappresenta un argomento che non tutti sono felici di trattarla, ma che è di vitale importanza. Tuttavia, non si tratta che la matematica sia complicata, ma dell’approccio dei nostri insegnanti all’insegnamento di questa materia di scuola. Nonostante ciò, il segreto di questa faccenda si trova nella pratica e quindi vi presenteremo un sito molto interessante.

Con il sito internet Math Homework Gen possiamo generare esercizi di matematica casuali da esercitarsi o applicare in esami e test. Questa web ha la capacità di generare esercizi di matematica stampabili in pochi secondi.

Quando pensiamo ai nostri insegnanti e ai meccanismi che hanno dovuto utilizzare per applicare test o esercizi pratici, vediamo che è un lavoro estenuante. Oggi Internet ha messo nelle nostre mani una quantità enorme di informazioni e risorse che ci aiutano ad automatizzare e facilitare i processi. L’area didattica non sfugge a questo e in tal senso Math Homework Gen si presenta come un servizio rivolto sia agli insegnanti che agli studenti.

Dalla sua interfaccia, possiamo generare interi fogli pieni di esercizi di vario tipo che serviranno come pratica e anche come esami per i tuoi studenti.

Va notato che il servizio è completamentee la generazione dinon comporta nemmeno processi di registrazione.

Quando entrerai nel sito riceverai alcuni suggerimenti e subito sotto avrai l’intero elenco delle operazioni disponibili. Ci sono esercizi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con i rispettivi livelli, a seconda del numero di cifre. Per creare un foglio con esercizi di matematica, è sufficiente fare clic su una qualsiasi operazione e le operazioni verranno generate.

Ora non ti resta che stamparlo e applicarlo nelle tue classi, evidenziando anche che le risposte agli esercizi sono alla fine. Quindi abbiamo la capacità di generare esercizi collaudati da applicare facilmente, senza perdere tempo a crearli da soli.