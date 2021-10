Ultime Notizie » Accordatore » Accordatore Google per la chitarra

Se hai una chitarra, potresti aver cercato app o risorse online per aiutarti con l’accordatura. E mentre ci sono molte opzioni su Google Play, non tutte fanno appieno il loro lavoro oppure sono piene di pubblicità che disturbano parecchio.

Affinché questo non sia un problema, ora puoi utilizzare la nuova opzione offerta da Google, in quanto ha aggiunto un sintonizzatore cromatico al suo motore di ricerca. Quindi, se hai uno strumento a corda, puoi provare questa nuova risorsa.

Un accordatore cromatico nel motore di ricerca di Google

Google ha incorporato un tuner cromatico nel motore di ricerca qualche giorno fa, che puoi trovare semplicemente digitando “Google tuner“. Una dinamica che funziona sia dal cellulare che dal computer.

Come puoi vedere nell’immagine, devi solo autorizzare Google a utilizzare il microfono del tuo dispositivo per testare il sintonizzatore. Una volta che inizi a suonare ogni corda della tua chitarra, vedrai che l’accordatore ti mostrerà graficamente se raggiungi la nota e l’intonazione corrette e ti darà alcune indicazioni per raggiungere questo obiettivo.

Nota che il sintonizzatore funziona attraverso il microfono del tuo dispositivo. Quindi dipenderà dalla qualità del microfono per istruzioni più chiare e un risultato ottimale. Puoi testare il sintonizzatore di Google dal tuo computer anche se è possibile che il microfono del tuo cellulare sia molto migliore.

Sebbene non sostituirà il lavoro di un accordatore cromatico fisico, questa proposta di Google può essere pratica in più di un’occasione. E non è l’unica funzione nascosta che nasconde il motore di ricerca. Abbiamo già menzionato alcuni trucchi e funzioni che puoi attivare nel motore di ricerca di Google con poche parole chiave.

Ad esempio, un’altra funzione dedicata ai musicisti che troverai su Google è un metronomo. Se vuoi vedere il resto delle funzioni nascoste, dai un’occhiata ai 10 trucchi da usare nel motore di ricerca di Google.