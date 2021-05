Ultime Notizie » Antonio Conte » Inter Campione d’Italia: Scudetto 2020-21 ed è Festa Conte

Dieci anni dopo, c’è un nuovo Re in Italia. L’Inter di Antonio Conte è campione d’Italia! Con il pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Atalanta l’Inter festeggia la conquista dello scudetto. La squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte riconquista il campionato italiano dall’ultima volta che l’aveva fatto con Mourinho e la sua storica tripletta (2009/10), spezzando così l’egemonia della Juventus che aveva vinto gli ultimi nove titoli tutti di fila.

Inter campione con Conte e 4 giornate di anticipo

Con il calcio diretto, in “stile Conte” e la sua difesa di tre centrali progettata dal duo formato tra Lukaku (21 gol) e Lautaro (15), l’Inter ha dominato questa Serie A con un bilancio ad oggi di 35 vittorie, sette pareggi e solo due sconfitte nelle 34 partite giocate.

Vittoria leale, combattuta e meritata

Gli restano quattro giornate in cui ha il tempo di assaporare la storica vittoria che riporta l’entusiasmo del calcio.

Una vittoria favorita anche dalla precoce e sorprendente eliminazione europea (ultima classificata nella fase a gironi di Champions League) che ha permesso alla squadra nerazzurra di mettere tutto il suo impegno nella competizione nazionale. Da allora è stato un vero campione, tirando fuori partite che in un certo senso erano complicate ma che ha finito per sapere come risolvere. L’Italia cambia così ancora una volta il suo proprietario. Resta al Nord ma cambia città: da Torino a Milano.