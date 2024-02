Ultime Notizie » Come vedere Frosinone Milan Streaming » ⚽ FROSINONE-MILAN Streaming Gratis, dove Diretta TV Oggi alle 18. Domani Inter-Juve

Dove vedere Frosinone-Milan Streaming Gratis. Nel 23° turno di Serie A, il Frosinone affronta il Milan. Il Milan è in una buona forma e cerca di avvicinarsi alla vetta del campionato, mentre il Frosinone lotta per la salvezza. Dopo una serie di sconfitte, il Frosinone ha ottenuto una vittoria importante e un pareggio contro squadre rivali. Di seguito le informazioni per vedere Frosinone-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

A che ora si gioca Frosinone-Milan

La partita Frosinone-Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, si terrà oggi sabato 3 febbraio 2024 allo stadio Stirpe di Frosinone alle ore 18:00 italiane. Domani alle ore 20:45 di giocherà Inter-Juventus.

Frosinone-Milan in TV

Frosinone-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Matías Soulé (nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Frosinone in una singola stagione di Serie A (a quota nove troviamo anche Daniel Ciofani e Federico Dionisi, entrambi nel 2015/16).

Frosinone-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. I clienti Sky potranno vedere Frosinone-Milan in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

Ruben Loftus-Cheek ha realizzato cinque gol in questo campionato e solo nel 2018/19 ha segnato di più (sei reti con il Chelsea) in una stagione tra Serie A e Premier League. Il classe ’96 ha trovato il gol negli ultimi due match di campionato, l’ultimo centrocampista del Milan a segno per tre gare di fila in Serie A è stato Franck Kessié nel luglio 2020. Escludendo invece le reti su rigore, l’ultimo a riuscirci tra i giocatori della mediana rossonera è stato Mathieu Flamini nell’aprile 2013.

Alternative per vedere Frosinone-Milan non ce ne sono.

Milan e Frosinone sono due delle quattro squadre ad aver realizzato più gol su sviluppi di calcio d’angolo nella Serie A 2023/24: entrambe sei, al pari di Juventus e Atalanta.

Formazioni Frosinone-Milan: ultime notizie, oltre il FantaCalcio



Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Frosinone-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Per collegarsi ad una internet sicura è sempre bene utilizzare una

Nel Frosinone, ci sono alcune decisioni prese per il prossimo match. Kaio Jorge viene preferito a Cheddira come opzione offensiva principale. Zortea non riesce a recuperarsi in tempo per la partita e Mazzitelli viene schierato a centrocampo. Valeri, il nuovo acquisto, sarà in panchina. Harroui giocherà come mezzala, mentre Seck avrà l’opportunità di giocare. Brescianini sostituirà un ruolo come terzino. Nel Milan, invece, la formazione rimarrà la stessa, con Bennacer, Jovic e Florenzi che partiranno dalla panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli, Garritano; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. Allenatore Eusebio Luca Di Francesco (Pescara, 8 settembre 1969). A disposizione in panchina: Cerofolini, Frattali, Lirola, Valeri, Bourabia, Brescianini, Seck, Kvernadze, Reinier, Ibrahimovic, Kaio Jorge.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965). A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Florenzi, Simic, Jimenez, Terracciano, Bennacer, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Tolfo-Lo Cicero. IV Uomo: Cosso. VAR: Mariani. Assistente VAR: Sozza.