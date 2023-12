Dove vedere Frosinone-Juventus streaming gratis e in tv. Si giocherà per la 17a giornata di Serie A oggi sabato 23 dicembre 2023 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone con calcio d’inizio alle ore 12:30 italiane. Scopri le formazioni e dove vedere Frosinone-Juventus in tv e streaming.

Frosinone-Juventus in TV

Frosinone-Juventus in tv in esclusiva da DAZN. Per vederla è possibile scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, una console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky con il pacchetto ‘Zona DAZN’ possono anche guardare la partita sul canale 214 di Sky.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus

Oyono si ritira a causa di un infortunio alla caviglia e viene sostituito da Garritano. Nel match sono presenti gli ex calciatori della Juventus Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Ibrahimovic è affetto da influenza. Rabiot viene recuperato da Allegri e torna a giocare nel ruolo di centrocampo. A causa degli infortuni di Kean e Chiesa (con un problema al tendine rotuleo), potrebbe essere schierato in attacco insieme a Vlahovic.

Matías Soulé, che gioca al Frosinone dopo essere arrivato in prestito proprio dalla Juventus, ha segnato sei gol in 14 presenze e sarà desideroso di dare il massimo contro i suoi ex compagni di squadra.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore Di Francesco. Squalificati: Okoli. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean.

Il Frosinone ha subito una sconfitta contro il Lecce, la terza consecutiva in Serie A. Nonostante ciò, la squadra si trova in una posizione comoda a metà classifica dopo la promozione dalla Serie B. Il Frosinone ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma ha ottenuto una vittoria sorprendente contro il Napoli in Coppa Italia. La squadra è imbattuta in sette partite casalinghe consecutive e ha vinto quattro delle ultime cinque. Tuttavia, sarà difficile vincere contro la Juventus, dato che il Frosinone ha perso tutte e quattro le partite di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni e non è riuscito a segnare in tre scontri diretti consecutivi.

Il rigore trasformato da Federico Chiesa contro il Genoa è stato il suo quinto gol in questa stagione di Serie A, con quattro di quei gol che sono arrivati in trasferta.

La Juventus, nonostante l’imbattibilità di 11 partite, non è riuscita a raggiungere la vetta della classifica, ma ha visto l’Inter allontanarsi. Sarà importante per la Juventus segnare più di un gol o avere una difesa solida. L’allenatore Max Allegri è stato sanzionato con 10 mila euro per aver affrontato gli ufficiali di gara nello spogliatoio dopo il pareggio contro il Genoa. La squadra ospite cercherà di vincere allo Stadio Benito Stirpe, ma potrebbe non essere facile, considerando che ha vinto solo metà delle ultime 10 partite in trasferta contro squadre neo-promosse.

Frosinone-Juventus Streaming Gratis in italiano



Per guardare in diretta streaming la partita Frosinone-Juventus, sarà necessario utilizzare l’app di DAZN su dispositivi come PC, smartphone o tablet. Un’alternativa è collegarsi al sito di DAZN tramite un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato.

Nel caso di vittoria per 1-0, Massimiliano Allegri diventerebbe l’allenatore con il maggior numero di successi con questo punteggio nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A: attualmente è a quota 75 gare, al pari di Carlo Ancelotti.

Esistono Alternative per vedere Frosinone-Juventus streaming online?

Non è possibile guardare la partita Frosinone-Juventus Rojadirecta, poiché è un sito illegale in Italia. Si consiglia di seguire l’incontro tramite aggiornamenti in tempo reale pubblicati su Twitter e su piattaforme come FlashScore, Corriere dello Sport e TuttoSport.